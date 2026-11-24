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La fin du match entre Manchester City et Napoli, à l'Etihad Stadium, a été marquée par des scènes houleuses et de vives protestations des joueurs et des supporters du club anglais.

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Manchester City a échappé à une défaite qui se profilait à domicile, devant son public, face à Napoli, en arrachant un match nul 2-2 dans les derniers instants de la rencontre disputée ce mardi, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Alors que le match semblait se diriger vers une victoire de Napoli 2-1, Rayan Cherki a égalisé pour Manchester City à la 86e minute.

City a ensuite poussé de toutes ses forces pour inscrire le but de la victoire, mais la rencontre s'est achevée sur un score de parité, 2-2.

Selon le journal « The Sun », le match de Ligue des champions entre Manchester City et Napoli s'est terminé dans une grande polémique, l'arbitre ayant sifflé la fin 25 secondes avant le terme du temps additionnel.

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Les hommes d'Enzo Maresca ont arraché le nul 2-2 face aux Italiens à l'Etihad Stadium mardi soir, mais les joueurs et les supporters de City étaient furieux après le coup de sifflet final, donné alors qu'il restait encore du temps à l'horloge du stade, et ils se sont mis à pointer celle-ci du doigt.

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Le gardien Gianluigi Donnarumma a mené la fronde des joueurs et des supporters de City et a reçu un carton jaune pour contestation de la part de l'arbitre István Kovács.

L'horloge de l'écran géant indiquait qu'il restait encore 25 secondes à jouer au moment du coup de sifflet final, mais le chronomètre de la retransmission montrait que les deux minutes additionnelles étaient déjà écoulées.

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Ces protestations sont intervenues alors que Manchester City exerçait une forte pression pour marquer le but de la victoire, et les joueurs comme le staff technique ont estimé que ce coup de sifflet prématuré avait anéanti leurs efforts.

Getty Images

Une soirée à oublier

Ce fut une soirée à oublier pour Manchester City : l'équipe en difficulté d'Enzo Maresca ne compte qu'une seule victoire en sept matchs jusqu'ici et doit désormais affronter son redoutable rival Arsenal dimanche.

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Une équipe de Napoli en perte de vitesse semblait pourtant offrir une belle occasion aux hommes d'Enzo Maresca de retrouver leur niveau habituel.

La formation de Serie A alignait quelques visages familiers, dont le duo d'anciens joueurs de Manchester United Scott McTominay et Rasmus Højlund, ainsi que Billy Gilmour.

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Mais l'homme que les supporters locaux voulaient vraiment voir était l'un des plus grands joueurs de leur histoire, De Bruyne, adulé ici tout au long de ses dix années passées au club.

Il s'agissait du deuxième retour du Belge dans sa maison de cœur depuis son départ en mai 2025, mais le premier, en septembre de l'année dernière, ne s'était pas déroulé comme prévu.

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Ce soir-là, le public lui avait réservé un accueil chaleureux, mais sa soirée n'avait duré que 25 minutes : il avait été remplacé dans le cadre d'un réajustement de l'équipe après l'expulsion d'un joueur de l'équipe visiteuse.

Napoli avait perdu ce match sans lui, si bien que le joueur de 35 ans avait cette fois l'occasion de rappeler sa classe aux supporters de City.

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Eux aussi traversent une saison difficile, et De Bruyne a connu des tensions avec l'entraîneur actuel Massimiliano Allegri, ce qui a alimenté les rumeurs d'un possible départ en janvier.

Ils ont reculé à la huitième place du championnat et ont perdu trois de leurs quatre matchs de Ligue des champions.

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Mais les Italiens ont paru à l'aise ce soir, tandis que City peinait à prendre le moindre contrôle de la rencontre.