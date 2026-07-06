Vidéo : 16 ans plus tard, Merino éteint le dernier espoir de Ronaldo en lui rappelant son titre de champion du monde

Le milieu de terrain espagnol Mikel Merino a une nouvelle fois justifié sa réputation de joueur décisif dans les grands rendez-vous.

La star de la sélection espagnole a encore brillé dans les grandes compétitions en inscrivant le but de la victoire à la 91^e minute face au Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, permettant ainsi à « La Roja » d’accéder aux quarts de finale, ce lundi soir.

Ce n’était pas la première fois que Merino laissait son empreinte dans les dernières minutes : il avait déjà inscrit un but historique à la 119e minute face à l’Allemagne en quarts de finale de l’Euro 2024, confirmant ainsi sa capacité à se montrer à la hauteur dans les moments de plus forte pression.

Il entre ainsi dans l’histoire en devenant le premier Espagnol à marquer en huitièmes de finale d’une Coupe du monde depuis David Villa, auteur d’un but face au Portugal le 29 juin 2010, lors de l’édition que la Roja avait remportée, d’après les données de Stats Foot.

Avec ce but, Merino a réédité un exploit qui avait échappé à la sélection espagnole depuis seize ans, confirmant ainsi sa place parmi les joueurs les plus décisifs de « La Roja ».