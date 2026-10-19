Vidéo : 100 matches sans se couper les cheveux, Frank Ilett publie une mise à jour sur sa situation après l'effondrement de Manchester United

Frank Illett, ce supporter de Manchester United à la chevelure abondante, également connu sous le nom de « The United Strand », a publié une mise à jour après avoir atteint la barre des 100 matches depuis le lancement de son défi.

Illett s'est engagé à ne pas se couper les cheveux avant que Manchester United ne remporte cinq matches consécutifs, un exploit qui paraît de plus en plus difficile semaine après semaine.

Après 7 journées de Premier League, United ne compte que 7 points, soit 14 points de retard sur le leader Manchester City. Le club a également dit adieu à la Coupe de la Ligue anglaise dès le premier tour pour la deuxième saison de suite, et n'a signé que deux victoires depuis le début de la saison, l'une face à Ipswich Town, l'autre contre un club azerbaïdjanais en Ligue des champions.

Cinq entraîneurs se sont succédé à la tête de United depuis le début du défi, alors que l'équipe était alors dirigée par Erik ten Hag.

Après l'échec de Ten Hag à enchaîner cinq succès de rang, Ruud van Nistelrooy, entraîneur par intérim, est parvenu à remporter deux matches consécutifs, mais il n'a pas eu l'occasion de prolonger la série avant que Ruben Amorim ne prenne les commandes.

Amorim a brièvement redonné le moral à Old Trafford, sans toutefois réussir à dépasser la barre des trois victoires d'affilée.

Depuis son limogeage, il a retrouvé un autre club, l'AC Milan, mais « The United Strand » reste sans solution.

Est venu ensuite le tour de Darren Fletcher, par intérim, qui n'a cependant dirigé que deux rencontres à ce poste. Et enfin, Michael Carrick est celui qui peut enfin offrir à Illett la coupe de cheveux dont il a tant besoin.

Il a été le plus proche de tous les entraîneurs durant ce défi, son effet immédiat ayant permis des victoires contre Manchester City, Arsenal, Fulham et Tottenham la saison dernière.

Le rêve du supporter n'était plus qu'à une victoire, mais Manchester United a concédé le nul face à West Ham, faisant s'évaporer le rêve de Frank Illett, qui a dû repartir de zéro.

Désormais, 100 matches et 743 jours se sont écoulés sans qu'il ne se coupe les cheveux, et la situation n'a rien d'encourageant au vu de l'effondrement des résultats.

Le supporter a retracé l'évolution de son apparence durant cette période dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.







