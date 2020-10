Victor Osimhen rêve du titre de meilleur joueur africain

Plus grosse recrue de l’histoire du Napoli, le Nigérian espère laisser une trace dans le football africain, après une enfance difficile.

Crise du coronavirus ou pas, le Napoli n’a pas hésité une seule seconde au moment d’aligner les zéros pour s’offrir les services de Victor Osimhen.

Auteur de 13 buts en 27 matches avec , l’attaquant nigérian (21 ans) n’a passé qu’un an dans le nord de la mais aura rapporté gros au LOSC, qui a touché 70 millions d’euros.

Désormais en , Osimhen compte bien faire son trou chez les Napolitains malgré le step passé et la pression liée à son transfert. Ses premières apparitions ont en tout cas convaincu Gennaro Gattuso et les tifosi du club.

Une enfance difficile à Lagos

"Il y a environ trois ans, si quelqu'un m'avait dit que j'aurais signé pour , j'aurais répondu que ce serait impossible", a-t-il déclaré sur le site du club.

"Maintenant, je crois que rien n'est impossible. J'ai continué à travailler et à faire mon truc et je suis ici. C’est un rêve devenu réalité et j’en suis reconnaissant."

Rejeté par Wolfsburg et des clubs belges avant d’exploser à Charleroi puis à Lille, Victor Osimhen ne se fixe plus aucune limite et rêve de suivre les traces de Nwankwo Kanu, Victor Ikpeba ou encore Emmanuel Amuneke.

"Mon rêve est de devenir le footballeur africain de l'année. J'ai encore un long chemin à parcourir mais je pense que je travaille dans cette direction et je pense que je suis sur la bonne voie."

Obligé de vendre de l’eau dans les rues de Lagos durant son enfance et orphelin depuis la perte de son père il y a quelques mois, l’attaquant veut désormais soulever des montagnes.