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imago-sport-1085107953.jpgZUMA Press Wire
Siep Engelen
Traduit par

Victor Osimhen brille dans le derby turc et mène Galatasaray, largement dominateur, à la victoire face à Fenerbahçe

Galatasaray vs Fenerbahce
Galatasaray
Fenerbahce
Super Lig
V. Osimhen

Galatasaray a remporté le derby contre Fenerbahçe lundi soir sur le score de 2-1. L’écart entre les deux équipes a été particulièrement net en première période, même si le suspense a duré longtemps à Istanbul après la spectaculaire réduction du score d’Irfan Can Kahveci. Auteur d’un doublé, Victor Osimhen a toutefois été le héros de Galatasaray.

Dès le coup d’envoi, Galatasaray a pris l’initiative. Baris Yilmaz et Victor Osimhen se sont rapidement procuré de grosses occasions pour l’équipe à domicile, mais les deux attaquants ont manqué de précision.

À la 29e minute, Yılmaz et Osimhen ont fini par faire la différence. Le premier a servi l’attaquant nigérian, qui a eu tout le loisir d’inscrire le premier but.

Galatasaray sentait qu’il pouvait creuser l’écart et a continué de pousser. Ses efforts ont été récompensés juste avant la pause. Osimhen a dévié de la tête une frappe de Davinson Sánchez, ne laissant aucune chance au gardien Ederson : 2-0. Fenerbahçe a eu peu de répondant en première période et pouvait s’estimer heureux que la mi-temps arrive.

Après la pause, Galatasaray a d’abord conservé l’ascendant. Osimhen a cru compléter son triplé, mais son but a été refusé pour hors-jeu. Peu après, Ismail Jakobs est passé près du troisième but, sa tête trouvant le poteau.

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Après une heure de jeu, Fenerbahçe a relancé le suspense contre toute attente. Kahveci n’a pas parfaitement contrôlé le ballon, mais a décidé de tenter un retourné acrobatique. Son geste a fait mouche : 2-1.

Galatasaray a alors dû tout faire en fin de match pour conserver son avance. Le jeu de l’équipe à domicile s’est dégradé, mais ce but de Fenerbahçe est finalement resté le dernier de la soirée. Grâce à cette importante victoire dans le derby, Galatasaray reprend la tête de la Süper Lig turque et porte son avance sur Fenerbahçe à six points.

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