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Victor Osimhen, attaquant de Galatasaray, est prêt à écouter les offres de Manchester United après le regain d’intérêt du club pour l’international nigérian. Évalué jusqu’à 100 millions de livres, le joueur de 27 ans rêve toujours d’évoluer en Premier League et pourrait résoudre les problèmes offensifs de Mauricio Pochettino.

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L’attaquant ouvert à un départ en Angleterre

Selon The Sun, Osimhen est flatté par l’approche de Manchester United et serait prêt à accepter un salaire équivalent aux 13 millions de livres qu’il toucherait chaque année en Turquie. Toutefois, l’ancien attaquant de Naples ne dispose d’aucune clause libératoire dans son contrat, qui court jusqu’en juin 2029. Un transfert en cours de saison ne dépend donc guère de lui. Selon des informations venues de Turquie, les champions en titre évaluent leur meilleur attaquant entre 80 et 100 millions de livres.

Une source souligne la loyauté de l’attaquant

La réticence d’Osimhen à forcer son départ témoigne de sa reconnaissance envers Galatasaray, qui l’a soutenu lors de son difficile départ de Naples en 2024 et l’a aidé à relancer sa carrière. Arrivé initialement en prêt, il a inscrit 37 buts lors de sa première saison avant de rejoindre définitivement le club. Il en a ajouté 22 la saison dernière et en compte déjà 10 cette saison, alors que le géant d’Istanbul vise un nouveau titre.

Si, d’après The Sun, son entourage sait qu’il accueillerait favorablement un transfert à Old Trafford, convaincre son club reste le principal obstacle. Interrogée par le tabloïd britannique sur l’intérêt de Manchester United, une source proche d’Osimhen a déclaré : « Bien sûr, cet intérêt le flatte beaucoup, mais c’est quelqu’un de loyal. Ce sera donc à United de faire le nécessaire pour le recruter. »

« Victor marquera des buts partout où il ira, il l’a prouvé, mais tout dépend vraiment des deux clubs. »

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Manchester United manque d’un buteur efficace

La quête de Manchester United reflète un manque criant d’efficacité offensive au cours d’une saison désastreuse qui a coûté son poste à Michael Carrick , après une seule victoire lors de ses dix premiers matches de championnat. Malgré une qualification pour la Ligue des champions la saison dernière, l’effectif, constitué à grands frais, se trouve désormais près des places de relégation.

Les attaquants Benjamin Sesko et Joshua Zirkzee n’ont inscrit que quatre buts à eux deux, toutes compétitions confondues. Aucun des deux ne s’est donc imposé comme titulaire indiscutable. Même si Matheus Cunha et Bryan Mbeumo peuvent jouer dans l’axe, Pochettino veut un avant-centre confirmé, capable de mener l’attaque, de marquer régulièrement et de participer au jeu, comme le faisait Harry Kane sous ses ordres à Tottenham.

Le choc contre Liverpool lance l’ère Pochettino

Arrivé à Manchester en jet privé pour prendre ses fonctions immédiatement , Pochettino mettra en jeu ce week-end, face à Liverpool, son invincibilité lors de ses premiers matches à la tête d’un nouveau club. Avant janvier, l’ancien entraîneur de Chelsea doit obtenir davantage de son attaque en panne pour éloigner l’équipe de la zone dangereuse. Même dans ce cas, recruter Osimhen en provenance de Turquie semble bien plus réaliste l’été prochain, lorsqu’il lui restera deux ans de contrat.