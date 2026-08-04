La sélection égyptienne de handball des moins de 18 ans a poursuivi son parcours historique et exceptionnel au championnat du monde, en s'imposant de façon palpitante face à son homologue danois, l'une des équipes les plus redoutables de la compétition, sur le score de 23-22, d'un seul but d'écart, dans un match plein de suspense comptant pour le tour principal du tournoi.

Les joueuses égyptiennes ont livré une prestation solide et cohérente tout au long de la rencontre. La première mi-temps s'est achevée sur un match nul de 11-11, avant que la sélection égyptienne ne parvienne à faire pencher la balance en sa faveur au cours de la seconde période, d'un seul but d'écart, pour signer une nouvelle victoire historique qui s'ajoute à la série de ses exploits dans ce tournoi.

Un parcours parfait dans le « groupe de la mort »

La sélection égyptienne des moins de 18 ans a réussi un parcours parfait lors de la phase de groupes, qualifiée de « groupe de la mort » en raison de la force des équipes qui le composaient. L'Égypte a entamé son aventure par une victoire palpitante face à la Croatie, vice-championne d'Europe, sur le score de 27-24.

La sélection égyptienne a poursuivi ses résultats impressionnants en battant la France, l'une des meilleures équipes du monde, sur le score de 29-24, avant de conclure la phase de poules par une victoire écrasante et historique face aux îles Fidji sur le score de 83-17, soit le plus grand écart de buts réalisé par la sélection égyptienne dans l'histoire de ses participations au tournoi.

Une remontada palpitante face à la Corée du Sud

Lors de sa première confrontation du tour principal, la sélection égyptienne des moins de 18 ans a offert une prestation héroïque et exceptionnelle face à la Corée du Sud, réussissant une remontada palpitante après avoir renversé un retard de 27-23 pour l'emporter dans un dénouement dramatique 28-27 dans les tout derniers instants du match, une scène qui reflète le grand état d'esprit combatif des joueuses de la sélection.

Cette prestation exceptionnelle illustre l'exploit historique réalisé par la sélection égyptienne des moins de 18 ans dans ce tournoi, après avoir réussi à se qualifier pour les quarts de finale pour la première fois de l'histoire de ses participations à la compétition, un accomplissement sans précédent à mettre au crédit du handball féminin égyptien.

Une confrontation explosive

La sélection égyptienne des moins de 18 ans se prépare à disputer une confrontation décisive en quart de finale du championnat du monde, où l'Égypte doit affronter la sélection classée deuxième du troisième groupe du tour principal.

L'adversaire de l'Égypte en quart de finale sera connu à l'issue de la rencontre de haut niveau opposant les sélections de la Chine et de la Hongrie, prévue ce mardi, dont le résultat déterminera la première et la deuxième place du troisième groupe.

Un parcours exceptionnel avec cinq victoires consécutives

La sélection égyptienne a disputé jusqu'à présent 5 matchs lors de la phase de groupes et du tour principal du championnat du monde, en les remportant tous sans la moindre défaite. Les résultats sont les suivants :

Phase de groupes :

• Égypte (27) – (24) Croatie

• Égypte (29) – (24) France

• Égypte (83) – (17) Fidji

Tour principal :

• Égypte (28) – (27) Corée du Sud

• Égypte (23) – (22) Danemark