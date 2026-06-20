Victoire sans éclat pour le Brésil, qui domine Haïti et l’élimine de la Coupe du monde

Le Brésil a validé son billet pour les seizièmes de finale et terminé en tête du groupe C grâce à une victoire aisée (3-0) face à Haïti. La rencontre a été animée par l’excellente performance de Matheus Cunha, auteur d’un doublé, et de Vinícius Júnior, buteur. Haïti est ainsi la première équipe officiellement éliminée de la Coupe du monde 2026.

Après le match nul (1-1) face au Maroc, le sélectionneur Carlo Ancelotti a modifié son onze de départ : Danilo a pris le couloir droit, tandis que Cunha était préféré à Igor Thiago en attaque. de son côté, Haïti a aligné Kevin Duvern en défense et a confié le front de l’attaque à José Casimir, dans l’optique de lancer des contres.

La Seleção a toutefois mis du temps à imposer son rythme face à un bloc haïtien bien organisé. Un but de Raphinha, servi par Bruno Guimarães, a d’abord été refusé pour hors-jeu (12^e), avant que l’attaquant du FC Barcelone ne gaspille une occasion en or en tirant à côté du cadre. (22).

La troisième tentative, en revanche, a été la bonne : Cunha a ouvert le score après que le gardien Johnny Placid a repoussé un tir de Vinícius Júnior et que Hans Delcroix a renvoyé le ballon vers l’attaquant, qui a marqué (1-0, 23^e).

Malgré cette avance, le Brésil a temporairement reculé, mais Haïti n’a pas su profiter de cette période de domination. C’est alors que Cunha est revenu à la charge et a doublé la mise après une superbe passe de Vinícius Júnior (2-0, 36^e), avant que la star brésilienne ne clôture la première période d’une frappe rasante et précise, servie en profondeur par Lucas Paquetá (3-0, 45+3^e).

En seconde période, le Brésil gère son avance confortable et cède davantage l’initiative à Haïti. Les « Grenadiers » se procurent alors une occasion chaude sur corner, mais Alisson Becker repousse brillamment la tête de Ricardo Adé (63e), puis un tir de Duvern échappa au poteau gauche quelques secondes plus tard (65e).

La Seleção a répondu par une frappe puissante de Gabriel Martinelli repoussée par la barre transversale (68e), puis un but d’Endrick a été annulé pour hors-jeu (78e). La rencontre s’est conclue sur la victoire méritée du Brésil.

Grâce à ce succès, le Brésil totalise 4 points et prend la tête du groupe C, tandis que Haïti, battu pour la deuxième fois, quitte officiellement la Coupe du monde.

À noter que le Maroc, deuxième avec 4 points, a battu l’Écosse 1-0 dans l’autre rencontre du groupe, tandis que le Brésil préparera son affrontement avec les Écossais lors de la dernière journée pour valider la première place.