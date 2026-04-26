À quatre journées de la fin du championnat d’Écosse, Hearts a décroché trois points cruciaux dans la course au titre. Blair Spittal a inscrit le but de la victoire (2-1) dans les dernières minutes du derby contre Hibernian, réduit à neuf joueurs. Le leader Hearts compte désormais trois points d’avance sur le Celtic et quatre sur le Rangers FC, battu plus tôt dans la journée de manière surprenante par Motherwell (2-3). Dans huit jours, Hearts recevra les Rangers.

Hibernian 1-2 Hearts

Comme prévu, le derby d’Édimbourg a démarré sur les chapeaux de roue et, après moins de sept minutes, Hearts se retrouvait déjà mené au score, Martin Boyle ayant marqué de la tête sur un centre précis : 1-0.

Sept minutes plus tard, le destin souriait à Hearts : le gardien des Hibs, Raphael Sallinger, était expulsé pour avoir touché le ballon de la main hors de sa surface.

Peu après la pause, les problèmes des Hibs se sont accentués : l’ancien défenseur du Borussia Dortmund, Felix Passlack, a reçu un deuxième carton jaune. À la 65^e minute, Hearts a enfin égalisé, même si cela a nécessité un c.s.c. de Warren O’Hara.

Pendant la demi-heure suivante, les visiteurs ont poussé pour décrocher les trois points, mais le score est resté bloqué à 1-1 malgré leur supériorité numérique. À la 86^e minute, Spittal a enfin libéré les siens d’une frappe au ras du poteau, déclenchant l’extase des supporters des Hearts : 1-2.

Rangers FC - Motherwell 2-3

Fort de quatre victoires consécutives, le club de Glasgow abordait la rencontre avec confiance. Pourtant, en moins d’une demi-heure, les problèmes s’accumulaient à Ibrox : en vingt-cinq minutes, Lukas Fadinger puis Emmanuel Longelo avaient déjà porté le score à 0-2.

Les Rangers ont réagi après la pause par l’intermédiaire de Chermiti et Nicolas Raskin, puis ils ont disposé de vingt minutes pour prendre l’avantage. En vain : à la 90e minute, Motherwell a finalement repris les devants grâce au doublé de Longelo : 2-3.