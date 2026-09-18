Un seul chiffre sépare encore la machine à buts norvégienne Erling Haaland d'un carton plein en Premier League anglaise, et il a désormais dans le viseur une nouvelle victime, ancienne, dont il n'a jamais réussi à faire trembler les filets.

Haaland aborde le duel très attendu de Manchester City face à Sunderland dimanche prochain avec un bilan offensif effrayant : il a réussi à marquer contre 24 clubs sur les 25 qu'il a affrontés en Premier League depuis son arrivée en Angleterre, selon le réseau de statistiques footballistiques Squawka.

Selon ce réseau, Sunderland reste la seule équipe à avoir résisté à l'attaquant norvégien, après qu'il n'a pas réussi à marquer contre elle lors de deux matches complets la saison dernière, ce qui en fait la seule brèche dans le bilan offensif de Haaland.

Une chance à 57 %

L'occasion semble plus favorable que jamais pour briser cette malédiction. Selon les indices de prévision du réseau Squawka, Haaland s'est vu attribuer un taux de 57 % de marquer dimanche, un pourcentage qui reflète l'état de grâce offensif effrayant qu'il traverse en ce début de saison.

Ce défi personnel pour Haaland intervient alors que Manchester City connaît un début de campagne solide : le club occupe la deuxième place du classement de la Premier League avec 12 points en 4 journées, à égalité avec le leader Arsenal, qui totalise le même nombre de points, mais la différence de buts penche en faveur des Gunners.

De l'autre côté, Sunderland aborde la rencontre à la quatorzième place avec seulement 4 points, glanés grâce à une victoire, un nul et deux défaites, et tentera de toutes ses forces de rester la seule équipe d'Angleterre à ne pas avoir goûté à l'amertume des buts de Haaland.

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