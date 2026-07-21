Gavi, milieu de terrain de la sélection espagnole, a minimisé la polémique née des événements survenus après la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine, affirmant qu'il ne voyait pas la nécessité de sanctionner les joueurs de l'Albiceleste par une suspension, malgré les échauffourées qui ont marqué la rencontre décisive.

Les déclarations de la star du Barça sont intervenues lors d'une cérémonie organisée en son honneur et en celui de son coéquipier Fabián Ruiz dans leur ville natale, Los Palacios y Villafranca, quelques jours après leur sacre en Coupe du monde avec la sélection espagnole.

Gavi avait été l'un des protagonistes de l'altercation qui a éclaté après le coup de sifflet final au stade de New York, lorsqu'il est intervenu pour défendre l'un de ses coéquipiers, avant d'être poussé et projeté au sol par le milieu de terrain argentin Leandro Paredes.

Malgré cet incident, l'international espagnol a refusé de réclamer des sanctions supplémentaires contre les joueurs argentins et a déclaré : « Si je suis honnête, je ne pense pas qu'ils doivent être suspendus. »

Il a ajouté, dans des propos rapportés par le journal espagnol « Marca » ce mardi : « Je comprends que ce qui s'est passé ne donne pas une bonne image aux enfants, mais le football comporte aussi une part de contact et de violence. Pour moi, il était normal que le joueur soit expulsé pendant le match, mais au final, j'estime que ces choses font partie du football. »

Plus tôt dans la journée, la Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé l'ouverture d'une enquête sur d'éventuelles infractions disciplinaires de la part de la sélection argentine, après sa défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne.

Plusieurs joueurs argentins et membres du staff technique s'exposent à de lourdes sanctions en cas de condamnation, tandis que la Fédération argentine de football risque d'écoper d'une nouvelle amende.

La FIFA a indiqué dans un communiqué officiel : « À la suite de l'évaluation des rapports relatifs à la finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et l'Argentine, et conformément à l'article 36 du Code disciplinaire de la FIFA, la Commission de discipline a désigné un procureur chargé de la discipline et de l'éthique afin d'enquêter sur d'éventuelles infractions au Code en lien avec les événements survenus après le match. Des détails supplémentaires seront communiqués par la Commission de discipline de la FIFA dès la finalisation du rapport du procureur. »

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