Victime d’une erreur de traduction, une bourde catastrophique qui met la star de l’équipe nationale égyptienne dans une situation délicate aux yeux de tous !

Mahmoud Saber, joueur de l’équipe nationale égyptienne, a été placé dans une situation délicate lors de la conférence de presse suivant le match contre l’Iran dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Une erreur de traduction a en effet entraîné un malentendu au sujet d’une question posée par une journaliste étrangère.

Au cours de la rencontre avec la presse, une journaliste américaine a interrogé le joueur des « Pharaons » sur son avis concernant la « Journée de la fierté » de la communauté LGBT, mais la traduction n’a pas été claire pour Mahmoud Saber, qui a cru qu’il s’agissait de la « fierté » au sens général du terme.

Il a alors répondu avec un sourire : « Bien sûr… C’est sans aucun doute la meilleure chose qui soit ». Un membre de l’assistance est alors intervenu pour lui expliquer que la question portait sur le soutien à la communauté LGBT, et non sur la fierté en général.

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Une fois la nuance précisée, le joueur a aussitôt rectifié sa réponse : « Non… Je préfère ne pas aborder ce genre de sujets », mettant ainsi fin à l’incident dans la salle de conférence.

Cet incident est survenu après la brillante prestation du joueur de l’équipe nationale égyptienne lors du match contre l’Iran, au cours duquel il a inscrit le but des « Pharaons » lors d’une rencontre qui s’est soldée par un match nul 1-1, un résultat qui a permis à l’Égypte de se qualifier pour les 32es de finale en terminant deuxième de son groupe avec cinq points.

Les Pharaons affronteront l’Australie en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. La rencontre est programmée le vendredi 3 juillet à 21 h (heure de La Mecque) dans un stade de la ville américaine de Dallas.