Gavi, le milieu de terrain de la sélection espagnole, a minimisé la polémique suscitée par les événements qui ont suivi la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine, affirmant qu'il ne voyait pas la nécessité de sanctionner les joueurs de l'Albiceleste par une suspension, malgré les échauffourées survenues lors de la rencontre finale.

Les déclarations de la star du Barça sont intervenues lors d'une cérémonie organisée en son honneur et en celui de son coéquipier Fabián Ruiz dans leur ville natale, Los Palacios y Villafranca, quelques jours après leur sacre en Coupe du monde avec la sélection espagnole.

Gavi avait été l'un des protagonistes de l'altercation qui avait éclaté après le coup de sifflet final au stade de New York, après être intervenu pour défendre l'un de ses coéquipiers, avant d'être poussé et jeté au sol par le milieu de terrain argentin Leandro Paredes.

Malgré cet incident, l'international espagnol a refusé de réclamer des sanctions supplémentaires contre les joueurs argentins, déclarant : « Pour être honnête, je ne pense pas qu'ils doivent être sanctionnés par une suspension. »

Il a ajouté, dans des propos rapportés par le quotidien espagnol « Marca », ce mardi : « Je comprends que ce qui s'est passé ne donne pas une bonne image aux enfants, mais le football comporte aussi une part de contact et de violence. Pour moi, il était normal que le joueur soit expulsé au cours du match, mais au bout du compte, j'estime que ces choses font partie du football. »

Plus tôt dans la journée, la Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé l'ouverture d'une enquête sur d'éventuelles infractions disciplinaires commises par la sélection argentine, après sa défaite en finale de la Coupe du monde face à la sélection espagnole.

Plusieurs joueurs argentins et membres du staff technique s'exposent à des sanctions sévères en cas de condamnation, tandis que la Fédération argentine de football risque d'écoper d'une nouvelle amende financière.

La FIFA a indiqué dans un communiqué officiel : « Après évaluation des rapports de match relatifs à la finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et l'Argentine, et conformément à l'article 36 du Code disciplinaire de la FIFA, la Commission de discipline a désigné un procureur en matière de discipline et d'éthique afin d'enquêter sur d'éventuelles violations du Code en lien avec les événements survenus après le match. Des détails supplémentaires seront communiqués par la Commission de discipline de la FIFA dès la finalisation du rapport du procureur. »

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