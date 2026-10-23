L'Allemand Jens Wiesing, entraîneur d'Al-Ittihad, a révélé la raison pour laquelle il a fait appel au milieu de terrain colombien Richard Rios au poste de défenseur central lors de la rencontre face à Al-Diriyah en Roshn League.

Al-Ittihad s'est imposé face à Al-Diriyah sur le score de 2-0, lors du match qui a opposé les deux équipes ce vendredi, au stade Al-Inma à Djeddah, dans le cadre de la onzième journée de la Roshn League.

La rencontre a vu la participation de Richard Rios au poste de défenseur central en seconde période, après la sortie du défenseur Saad Al-Moussa au profit du milieu de terrain sénégalais Dion Lopy à la mi-temps.

Wiesing a commenté ce point, dans des déclarations en conférence de presse d'après-match rapportées par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », en déclarant : « Saad Al-Moussa revient tout juste d'une très longue blessure, il a participé et joué de façon remarquable, mais j'ai été contraint de le remplacer à cause du carton jaune, et je n'ai pas voulu prendre de risque avec lui. »

Il a ajouté : « Le fait que Richard Rios ait joué comme défenseur central ne traduit pas un manque de confiance envers les jeunes joueurs, mais c'était un moment délicat, et cela ne veut pas dire que je vais toujours m'appuyer sur lui, mais je dois trouver des solutions. »

Interrogé sur le fait de savoir s'il souffrait sur le plan défensif en l'absence de Hassan Kadesh pour cause de blessure, l'entraîneur allemand a répondu : « L'équipe d'Al-Diriyah ne nous a menacés à aucun moment lors du match d'aujourd'hui. »

Il a également évoqué la possibilité de titulariser Moukhtar Ali au milieu de terrain aux côtés de Richard Rios au détriment de Dion Lopy, en déclarant : « C'est une question difficile, nous prenons les décisions en fonction des circonstances du match. »

Il a précisé : « Nous avons plusieurs options au poste de numéro 6, comme Moukhtar Ali, (Dion) Lopy, Richard (Rios), Mohammed Fallatah, et même Ahmed Al-Ghamdi joue à ce poste car c'est un joueur intelligent. »

Il a poursuivi : « Six joueurs peuvent évoluer ici, je ne peux pas dire qu'il y ait une paire meilleure qu'une autre, nous avons la diversité et ils ont déjà bien joué, et mon choix se porte sur le meilleur pour chaque rencontre. »

Concernant le match, il a déclaré : « Je suis satisfait de la prestation, du résultat et de la victoire, une victoire méritée sur notre terrain, une rencontre au caractère particulier du point de vue du calendrier et du manque de temps. »

Il a conclu : « Nous avons préservé une partie de nos efforts car nous avions marqué le premier but, et nous avons gardé notre cage inviolée, nous avons eu plusieurs occasions qui, si nous les avions concrétisées, auraient rendu les choses plus faciles. »

À noter que cette victoire a porté le total d'Al-Ittihad à 23 points, lui permettant d'occuper la quatrième place au classement du championnat saoudien, ce qui le rapproche de la course au titre.