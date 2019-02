Vicente Del Bosque : "Entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, je choisis Messi"

L'Espagnol a reconnu les capacités uniques de la star de la Juventus, mais voit l'Argentine comme un footballeur plus complet et plus naturel.

Vicente del Bosque a affiché sa position dans l'éternel débat entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Avant que Luka Modric ne remporte le Ballon d'Or 2018, les deux attaquants de Liga se sont partagé les dix derniers Ballon d'Or, ils en ont remporté cinq chacun. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo avant le Clasico en Coupe du Roi ce mercredi soir, Vicente Del Bosque a avoué qu'il a une préférence pour l'international argentin du FC Barcelone.

"Lionel Messi joue presque toujours bien. Certains joueurs ne se trompent jamais. Il a une régularité impressionnante. C'est un grand joueur. Choisir entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ? Je prends Messi. Je vois un joueur de football plus naturel, de son temps dans le quartier, jouant avec des amis dans la rue. Néanmoins, Cristiano Ronaldo a un courage extraordinaire, avec des conditions physiques et techniques de grand buteur, mais je choisis Messi", a indiqué Vicente del Bosque.

Del Bosque défend la VAR

"Cristiano Ronaldo est un joueur qui garantit beaucoup de buts à son équipe et il est maintenant plus difficile pour le Real Madrid de les marquer. Malgré tout, il y a d'autres très bons joueurs, comme Gareth Bale, qui est un garçon spécial avec un excellent conditionnement, ou Karim Benzema, dont on a mal parlé, mais qui possède des qualités fantastiques", a ajouté l'ancien sélectionneur de la Roja et entraîneur du Real Madrid.



Vicente del Bosque défend la VAR : "Il y a des choses surprenantes qui se produisent. Le VAR est créé pour intervenir dans des jeux d’intérêt maximal, des actions qui devraient être résolues avec plus de rapidité et d’efficacité. Ceux qui ont une responsabilité maximale dans le football devraient penser davantage au football. Ceux qui se plaignent et pleurent après les décisions de la VAR ne sont font pas du bien au football".



L'ancien sélectionneur de la Roja a défendu Gerard Piqué qui milite pour l'indépendance de la Catalogne, mais a toujours fait de son mieux avec la Roja : "Gerard Piqué a toujours été correct, professionnellement et nous ne pouvons pas dire à quel point il aime le drapeau espagnol et son maillot. Tout le monde sait l'amour qu'il est qu'il a. Professionnellement, il a défendu le maillot de l'Espagne avec fierté et je l'ai toujours vu très à l'aise".