Viande avariée et hôtel maudit : les deux principaux motifs d’inquiétude pour le FC Barcelone à la veille de son affrontement avec l’Atlético de Madrid

Selon Ràdio Barcelona, les joueurs du Barça, en déplacement à Madrid pour le quart de finale retour de la Ligue des champions face à l’Atlético, ont exprimé leur mécontentement au sujet de la qualité de la viande servie à l’hôtel.

Selon Radio Catalunya, les joueurs se sont plaints de la qualité de la viande servie dans les hôtels madrilènes, affirmant préférer celle proposée au centre d’entraînement du club catalan et demandant à ce qu’on leur en fournisse même pendant leur séjour à l’hôtel.

La radio précise que le club n’y voit pas d’inconvénient, d’autant que le prix de la viande en hôtel est très élevé, presque celui du caviar.

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Dans le même ordre d’idées, le club a changé son lieu de résidence habituel à Madrid, l’hôtel InterContinental, pour s’installer à l’hôtel Eurostars.

Certains observateurs y voient même un geste symbolique destiné à conjurer le mauvais sort qui s’acharne sur le club cette saison, transformant peu à peu cette série de défaites en véritable « légende ».

Le Barça espère ainsi prendre sa revanche après sa défaite 2-0 au Camp Nou, lors de l’aller des quarts de finale de la Ligue des champions.