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VfL Wolfsburg - Holstein Kiel : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 12 21 nov. 2026 - 07:00 Volkswagen Arena

À la Volkswagen Arena, le VfL Wolfsburg reçoit Holstein Kiel, avant-dernier du classement, pour un duel de 2. Bundesliga. Les deux équipes jouent des points importants dans des luttes serrées, respectivement pour la montée et le maintien.

Après une saison en dents de scie, Wolfsburg occupe la cinquième place du classement et a récemment alterné les résultats. Sous la direction de Tobias Strobl, le club cherche la régularité nécessaire pour prétendre sérieusement à la montée.

Kiel, de son côté, traverse une période difficile. Dernier du classement, le club entraîné par Michel Kniat a un besoin urgent de points pour ne pas perdre le contact avec le milieu de tableau à l’abri du danger.

Au retour de la trêve internationale, les joueurs de Kiel ont remporté un match amical 4-0 contre Odense BK, mais leurs derniers résultats en championnat ont été décevants. Deux défaites consécutives en compétition officielle mettent l’équipe sous pression.

Wolfsburg a profité de la pause pour battre l’Union Berlin 2-0 en match amical, après une défaite 2-1 à domicile contre le Hertha BSC qui avait suscité la déception. La rencontre à la Volkswagen Arena promet d’être ouverte.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming, ainsi que l’heure du coup d’envoi et les dernières informations sur les effectifs.

Les faits marquants de la semaine : quoi de neuf au VfL Wolfsburg et à Holstein Kiel ?

Wolfsburg aborde ce match avec un bilan contrasté : lors de ses cinq dernières rencontres officielles, le VfL a signé deux victoires et un nul, et concédé deux défaites. Il a récemment perdu 2-1 à domicile contre le Hertha BSC, après avoir battu Osnabrück 2-0. Au total, Wolfsburg a marqué sept buts et en a encaissé cinq sur ces cinq matches.

Kiel compte également deux victoires et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Sa dernière sortie en championnat s’est soldée par une défaite 2-1 contre l’Arminia Bielefeld. Auparavant, Kiel avait perdu 1-0 contre Greuther Fürth. Sur ces cinq rencontres, l’équipe a marqué sept buts et en a encaissé six.

VfL Wolfsburg - Holstein Kiel : compositions

VfL Wolfsburg - Holstein Kiel : forme des équipes

VfL Wolfsburg - Holstein Kiel : bilan des confrontations directes

VfL Wolfsburg - Holstein Kiel : les classements