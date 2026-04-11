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VfB Stuttgart : où voir les matchs en direct ? Retrouvez toutes les informations sur la diffusion télévisée et les livestreams des rencontres du club

VfB Stuttgart
Ligue Europa
Bundesliga
DFB-Pokal

Cette saison, le VfB Stuttgart est engagé sur trois tableaux : Bundesliga, Ligue Europa et Coupe d’Allemagne. Retrouvez ici les canaux TV et les plateformes de streaming où suivre en direct les rencontres des Schwaben.

Cette saison, le VfB Stuttgart évolue en Bundesliga, en Coupe d’Allemagne et en Europa League. Pour suivre chaque rencontre en direct, vous devrez souscrire plusieurs abonnements auprès de divers diffuseurs.

Découvrez sur quelles chaînes les matchs du VfB Stuttgart sont diffusés en direct.

VfB Stuttgart : toutes les infos diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs du VfB à la télé et en streaming ?

VfB Stuttgart vs Hambourg
BeIN SPORTS MAX 8

Suivez le VfB Stuttgart en Bundesliga, en Ligue Europa et en Coupe d’Allemagne à la télévision et en streaming.

Avec le coup d’envoi de la saison 2025/26 de Bundesliga, un nouveau cycle de droits, valable jusqu’en 2028/29, est entré en vigueur : Sky ne diffuse plus la conférence du samedi, désormais assurée par DAZN, qui conserve également les rencontres du dimanche.

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Sky demeure la chaîne de référence : elle diffuse le match du vendredi soir, l’intégralité des rencontres du samedi après-midi et la rencontre phare du samedi soir. Les rencontres du VfB sont également disponibles en direct via WOW ou l’application Sky Go

Bundesliga
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Hambourg crest
Hambourg
HSV

Profitez de l’offre découverte : Premier League, Coupe d’Allemagne et bien plus pour 24,99 €/mois, réservé aux nouveaux abonnés Sky.

En clair, SAT.1 diffuse, outre la rencontre d’ouverture, les matchs du vendredi soir des 15ᵉ et 16ᵉ journées ainsi que les deux rencontres de barrage.

Deniz UndavIMAGO / Eibner

Pour suivre le VfB Stuttgart en Ligue Europa, branchez-vous sur RTL, qui diffuse la compétition en clair. Chaque journée, un match impliquant une équipe allemande est retransmis en direct sur RTL ou sur Nitro.

Sur RTL+, un flux vidéo en direct permet de suivre chaque journée une sélection des meilleures rencontres, en direct ou en multivision.

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Tous les matchs de la Coupe d’Allemagne sont diffusés en direct par Sky. En outre, ARD et ZDF proposent chacune une sélection de rencontres en clair à chaque tour.

Sebastian HoeneßGetty Images

VfB Stuttgart : toutes les infos diffusion en un coup d’œil : qui diffuse les matchs du VfB à la télé et en streaming ? Suivi en direct sur SPOX.

Si vous ne pouvez pas regarder les matchs du VfB à la télé et que vous ne voulez quand même pas manquer les temps forts, rendez-vous sur notre page d’accueil : nous y suivons en direct certains duels pour vous.

VfB Stuttgart : toutes les infos sur la diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs du VfB à la télé et en streaming ? Le club en bref

Fondation2 septembre 1893
Titres de champion5
Victoires en Coupe4
Titres en Ligue Europa0
Joueur le plus capéKarl Allgöwer (338 matchs)
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