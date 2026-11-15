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Bundesliga
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VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen : sur quelle chaîne et quel service de streaming suivre le match en direct aujourd’hui ?

VfB Stuttgart vs Bayer Leverkusen
VfB Stuttgart
Bayer Leverkusen
Bundesliga

En Bundesliga, le VfB Stuttgart affronte le Bayer Leverkusen. Mais sur quelle chaîne et sur quelle plateforme de streaming suivre le match en direct aujourd’hui ?

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VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen : heure du coup d’envoi

crest
Bundesliga - Journée 10

En Bundesliga féminine, le VfB Stuttgart reçoit le Bayer Leverkusen, cinquième du classement. Cette rencontre est importante pour les deux équipes dans le cadre du championnat.

Stuttgart occupe actuellement la neuvième place et tente de gagner du terrain dans la deuxième moitié du classement. Les dernières semaines ont été contrastées : trois défaites en championnat ont nettement assombri le tableau.

La victoire 1:3 sur le terrain de Mayence 05, le week-end dernier, a constitué une éclaircie. Stuttgart a ainsi montré sa capacité à prendre des points à l’extérieur. L’équipe espère désormais renouer avec le succès devant son public.

Leverkusen se déplace en tant que cinquième du classement et affiche davantage de régularité en championnat. Sa dernière victoire à domicile, 2:0 contre le Hambourg SV, a confirmé l’ambition du Werkself de jouer les premiers rôles.

Les visiteurs ont récemment alterné entre de solides prestations en championnat et des revers en coupe. Ils ont subi une défaite face au Bayern Munich en Coupe d’Allemagne féminine, mais Leverkusen reste un adversaire difficile à affronter en Bundesliga.

Voici où suivre le match en direct et toutes les autres informations sur sa diffusion.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé au VfB Stuttgart et au Bayer Leverkusen ?

Le VfB Stuttgart traverse une saison aux résultats contrastés. Lors de ses cinq derniers matches officiels, Stuttgart a enregistré deux victoires et trois défaites. Son dernier succès est une victoire 1:3 sur le terrain de Mayence 05. Auparavant, l’équipe avait perdu contre l’Eintracht Francfort (0:3), le Bayern Munich (0:5) et l’Union Berlin (0:4). Au total, Stuttgart a marqué quatre buts et en a encaissé quatorze lors de ces cinq rencontres.

Le Bayer Leverkusen compte également deux victoires et deux défaites, ainsi qu’un match nul, lors de ses cinq dernières rencontres officielles. La victoire 2:0 contre le Hambourg SV est son résultat le plus récent. Le nul 1:1 face à l’Eintracht Francfort et le succès 3:2 contre le Werder Brême font aussi partie de ses résultats en championnat. En cinq matches, Leverkusen a marqué neuf fois et encaissé quatre buts.

STU

STU - Forme

UNB
D0-4
FCB
D5-0
FFC
D0-3
ESN
V3-0
M05
V1-3
But marqué (encaissé)
6/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
LEV

LEV - Forme

SVW
V3-2
FFC
N1-1
FCN
D2-0
FCB
D1-0
HSV
V2-0
But marqué (encaissé)
6/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen : compositions

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen : forme

STU

STU - Forme

UNB
D0-4
FCB
D5-0
FFC
D0-3
ESN
V3-0
M05
V1-3
But marqué (encaissé)
6/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
LEV

LEV - Forme

SVW
V3-2
FFC
N1-1
FCN
D2-0
FCB
D1-0
HSV
V2-0
But marqué (encaissé)
6/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen : bilan des confrontations directes

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
101000369+2730
V
V
V
V
V
2
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
108023013+1724
D
V
V
V
V
3
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFFC
106222111+1020
V
D
V
N
D
4
Werder BremenWerder BremenSVW
106132014+619
V
D
V
V
D
5
FC KoelnFC KoelnFCK
106041713+418
V
V
D
V
D
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLEV
95131512+316
V
D
N
V
V
7
TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHOF
104151316-313
V
N
D
V
V
8
Union BerlinUnion BerlinUNB
103251519-411
D
N
N
V
V
9
VfB StuttgartVfB StuttgartSTU
93241121-1011
V
D
D
D
N
10
RB LeipzigRB LeipzigRBL
103161622-610
D
D
D
V
V
11
FreiburgFreiburgFRE
103161119-810
D
D
D
D
V
12
Hamburger SVHamburger SVHSV
102352018+29
V
D
N
D
D
13
NuernbergNuernbergFCN
102261624-88
D
V
V
D
D
14
Mainz 05Mainz 05M05
100010636-300
D
D
D
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Relégation

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