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VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 10 16 nov. 2026 - 12:00

En Bundesliga féminine, le VfB Stuttgart reçoit le Bayer Leverkusen, cinquième du classement. Cette rencontre est importante pour les deux équipes dans le cadre du championnat.

Stuttgart occupe actuellement la neuvième place et tente de gagner du terrain dans la deuxième moitié du classement. Les dernières semaines ont été contrastées : trois défaites en championnat ont nettement assombri le tableau.

La victoire 1:3 sur le terrain de Mayence 05, le week-end dernier, a constitué une éclaircie. Stuttgart a ainsi montré sa capacité à prendre des points à l’extérieur. L’équipe espère désormais renouer avec le succès devant son public.

Leverkusen se déplace en tant que cinquième du classement et affiche davantage de régularité en championnat. Sa dernière victoire à domicile, 2:0 contre le Hambourg SV, a confirmé l’ambition du Werkself de jouer les premiers rôles.

Les visiteurs ont récemment alterné entre de solides prestations en championnat et des revers en coupe. Ils ont subi une défaite face au Bayern Munich en Coupe d’Allemagne féminine, mais Leverkusen reste un adversaire difficile à affronter en Bundesliga.

Voici où suivre le match en direct et toutes les autres informations sur sa diffusion.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé au VfB Stuttgart et au Bayer Leverkusen ?

Le VfB Stuttgart traverse une saison aux résultats contrastés. Lors de ses cinq derniers matches officiels, Stuttgart a enregistré deux victoires et trois défaites. Son dernier succès est une victoire 1:3 sur le terrain de Mayence 05. Auparavant, l’équipe avait perdu contre l’Eintracht Francfort (0:3), le Bayern Munich (0:5) et l’Union Berlin (0:4). Au total, Stuttgart a marqué quatre buts et en a encaissé quatorze lors de ces cinq rencontres.

Le Bayer Leverkusen compte également deux victoires et deux défaites, ainsi qu’un match nul, lors de ses cinq dernières rencontres officielles. La victoire 2:0 contre le Hambourg SV est son résultat le plus récent. Le nul 1:1 face à l’Eintracht Francfort et le succès 3:2 contre le Werder Brême font aussi partie de ses résultats en championnat. En cinq matches, Leverkusen a marqué neuf fois et encaissé quatre buts.

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