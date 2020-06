Vêtements, bijoux ou vacances... Tchan's trouve tout pour les footballeurs

De lundi à samedi, Goal vous fait découvrir les métiers décalés du football. Ce vendredi, Lucien Tchany concierge de nombreux joueurs.

Au Losc, Lucien Tchany a côtoyé les générations 1992, 1993, 1994. Celles des Lucas Digne, Divock Origi, Benjamin Pavard, Nabil Bentaleb ou Jean-Eudes Aholou. Mais à 20 ans, ses rêves de football s'arrêtent. Formé dans un club où il a passé quinze années, le latéral gauche bifurque un peu par hasard.

En parallèle de son engagement avec l'équipe de l'Iris Club de Croix, une modeste formation du Nord de la (N3), le jeune homme originaire de passe son temps dans les boutiques. "J'ai toujours aimé les vêtements haut de gamme et les gens qui étaient dans le foot le savaient. À ce moment, j'ai rencontré un patron d'une boutique de prêt-à-porter de luxe et il m'a dit pourquoi tu ferais pas personal shopper", se souvient celui que l'on surnomme Tchan's, du nom de sa conciergerie.

Mais ses premiers clients ne sont pas forcément les joueurs connus qu'ils l'ont accompagné durant sa formation. "J'avais des amis qui évoluaient à l'étranger, notamment un en Estonie, et qui n'avaient pas forcément ce qu'ils voulaient dans leur pays. Donc je leur faisais envoyer des fringues via une boutique de prêt-à-porter sur Lille. Au début, je le faisais presque gratuitement..." Derrière, le réseau de boutiques se développe partout en France. Et le choix des marques aussi : Yves Saint-Laurent, Givenchy, Balmain, Balenciaga, Louis-Vuitton.

Et même des achats d'appartement...

Son premier gros client ? Un ami d'enfance avec lequel il a partagé ses années de formation lilloise : Adrien Tameze. "Il m'a beaucoup aidé et m'aide encore. Aujourd'hui à l'OGC Nice, si je bosse avec pas mal de joueurs, comme Christophe Hérelle, Malang Sarr, Wylan Cyprien, c'est grâce à lui, explique Lucien Tchany. Via les réseaux sociaux, d'autres joueurs m'ont fait des passes décisives comme Nabil Bentaleb avec qui j'ai grandi aussi. Je lui avais vendu des vêtements et il a fait un poste Instagram. Dans la foulée, j'ai eu des joueurs qui m'ont contacté. Ibrahim Amadou aussi fait ce travail-là et parle de moi quand il entend qu'un coéquipier a besoin de montres ou de fringues."

Aujourd'hui, Tchan's conciergerie compte une quarantaine de clients réguliers, majoritairement en L1 et un peu à l'étranger. Mais depuis près de deux ans, les demandes se sont diversifiées et le personal shopper est devenu un concierge qui s'attèle à booker les vacances des joueurs. Et même à gérer leurs achats d'appartement ou les changements d'établissement bancaire. "Une fois, qu'ils ont confiance, ils te demandent autre chose. Ça a été les vacances, les jets ou chauffeurs privés, les hôtels", précise-t-il.

Cette nouvelle activité, Lucien l'a débuté en partant en vacances à Dubaï avec ses amis Adrien Tameze et Arnaud Lusamba. "Avant de partir, je checke, négocie et loue les voitures mais aussi la villa. Les autres joueurs, qui étaient présents sur place, ont su les prix auxquels j'avais obtenu tout ça. Un d'entre eux avait loué la même voiture deux fois plus cher. Et c'est comme ça que j'ai pu travailler avec d'autres joueurs", se remémore-t-il.

En plus des vacances et de leurs à-côtés, Lucien Tchany reçoit aussi quelques demandes extravagantes. Et notamment pendant le confinement. Adrien Tameze et Ibrahim Amadou lui ont par exemple demandé des équipements sportifs pour s'entretenir en l'absence de compétition. "Un soir, un client m'appelle pour l'anniversaire de sa femme et voulait un bijou. Seulement, toutes les boutiques étaient fermées mais il en avait vraiment besoin." Et comment s'est résolu le problème ? "Finalement, j'ai fait ouvrir une boutique exceptionnellement pour lui." Un tour de magie dont il a le secret, et c'est pour ça qu'on l'appelle.