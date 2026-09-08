L'Allemand Jens Wissing, l'entraîneur d'Al-Ittihad, a estimé que son équipe avait subi les répercussions de son dernier match contre Al-Nassr en Roshn League, et ce lors de la rencontre face à Al-Feiha.

Al-Ittihad s'est imposé face à Al-Feiha sur le score de 2-1, lors du match qui a opposé les deux formations, mardi, au stade Al-Inma à Djeddah, dans le cadre de la sixième journée de la Roshn League saoudienne.

Wissing a déclaré, lors de la conférence de presse d'après-match, propos rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Une rencontre qui n'a pas été facile, quelques jours après un match difficile face à Al-Nassr. Nous avons fourni un gros effort qui nous a affectés lors de cette confrontation. »

Al-Ittihad avait battu Al-Nassr sur le score de 2-1, lors du match qui a opposé les deux équipes, samedi dernier, au stade Al-Inma à Djeddah, dans le cadre de la cinquième journée de la Roshn League.

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L'entraîneur allemand a poursuivi : « En première mi-temps, nous n'avons pas réussi à concrétiser certaines occasions, ce n'étaient pas des occasions dangereuses, mais elles étaient bonnes. En seconde période, nous avons été plus dangereux, l'équipe s'est améliorée sur certains points, et le plus important, ce sont les trois points. »

Wissing a également évoqué l'entrée en jeu de l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri en seconde mi-temps, avant l'inscription du but de la victoire, déclarant : « Je voulais conclure la rencontre. Lorsque En-Nesyri est entré, j'étais convaincu que nous étions capables de marquer, notamment grâce à sa capacité à revenir défendre. »

Il a ajouté : « En seconde période, nous avons été meilleurs. Nous sommes dans une situation où nous progressons de jour en jour, mais notre niveau physique actuel ne nous permet pas de jouer à un rythme élevé tous les trois jours. »

Concernant l'utilisation d'un grand nombre de joueurs, l'entraîneur allemand a affirmé : « C'est mon équipe et je crois en tous les joueurs. J'analyse tous les joueurs et j'étudie toutes les options. Nous avons un calendrier difficile, c'est pourquoi il est important que tout le monde joue. »

Par ailleurs, Wissing s'est exprimé sur le recrutement du milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum sous forme de transfert libre, après son départ d'Al-Ettifaq, malgré le besoin de l'équipe de recruter un joueur au poste d'ailier.

L'entraîneur allemand a déclaré : « Je ne regarde pas les choses sous l'angle du poste du joueur. Ce qui m'intéresse, c'est un joueur capable d'évoluer à plus d'un poste, que ce soit sur le côté ou entre les lignes. »

Il a conclu : « Wijnaldum est un renfort important, un joueur intelligent qui sait comment se comporter dans les différentes situations, un joueur affamé. Je lui ai parlé, c'est un joueur formidable, une personnalité formidable et un leader. »

Il est à noter qu'Al-Ittihad a signé sa quatrième victoire en 6 journées de la Roshn League saoudienne, pour deux matchs nuls, ce qui le place à la troisième place au classement, avec 14 points, à un point d'Al-Hilal et d'Al-Qadisiyah.