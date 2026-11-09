Mike Verweij a vu Owen Wijndal se comporter « comme un gamin » lors de FC Twente - Ajax (2-2). Le latéral gauche a abîmé le point de penalty lorsque les Tukkers ont obtenu un penalty in extremis, ce qui lui a valu un carton jaune de l’arbitre Joey Kooij.

Ramiz Zerrouki, qui avait alors le ballon dans les mains et parlait avec Marc ter Stegen, est allé demander des comptes à Wijndal pour son geste. Wout Weghorst ne s’est pas laissé perturber et a inscrit le but du 2-2.

« Ça avait l’air vraiment bête. Et c’est aussi un comportement de gamin », a déclaré Verweij lundi dans Kick-Off de De Telegraaf. « Mais c’était une réaction. Car Kooij est allé voir l’écran pour une main de Weghorst. »

« Abîmer le point de penalty avant qu’un penalty soit tiré. Ce n’est pas possible », s’est étonné Pim Sedee, présentateur du podcast du quotidien matinal.

« Mais Twente a fait la même chose de l’autre côté, quand ses joueurs étaient convaincus qu’Ajax allait obtenir un penalty », a ajouté Verweij à la discussion sur le penalty accordé en fin de match à l’équipe à domicile. « Oui, un comportement de gamin. »

« Comme tu le dis, l’ambiance entre eux était très bonne », a renchéri Valentijn Driessen. « Parce que même là, Twente a bien réagi. Ses joueurs ne se sont pas jetés sur le petit (Wijndal, NDLR). Mais ce geste n’avait évidemment aucun sens. »

Twente a obtenu ce penalty dans le temps additionnel parce que Lucas Rosa a retenu le maillot de Zerrouki. Une erreur coûteuse, car Ajax n’est désormais pas en tête de la Vriendenloterij Eredivisie, mais troisième.