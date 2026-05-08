Mike Verweij, journaliste spécialisé dans les affaires d’Ajax, a exprimé son estime pour Chuba Akpom lors du podcast « Kick-Off » de De Telegraaf. Selon lui, l’attaquant anglais a toujours fait preuve de respect envers le club amstellodamois, malgré les obstacles rencontrés.

L’an dernier, le directeur technique Alex Kroes avait relégué plusieurs recrues dans ce qu’on appelait le « vestiaire 2 », une « relégation humiliante » selon Verweij. Pourtant, Akpom se montre bien plus indulgent à l’égard de Kroes et du club.

« J’ai lu sur les réseaux sociaux que je n’étais plus le bienvenu dans l’équipe première », a expliqué Akpom, désormais à Ipswich Town. « J’ai dit à Alex qu’il y avait de meilleures façons de me l’annoncer. Nous aurions pu avoir une conversation, il aurait pu m’appeler ou m’envoyer un message. Surtout au regard de ma contribution. »

« Aucune rancune. J’ai énormément de respect pour le club. Quand je suis à Amsterdam, on m’accueille chaleureusement. Cette énergie fait que je ne peux jamais dire quoi que ce soit de négatif sur l’Ajax », affirme l’ancien Ajacied, transféré au club promu en Premier League contre un chèque de 9,3 millions d’euros.

« On lui a fait beaucoup de tort. Mais il était en fait très respectueux envers l’Ajax », conclut Verweij quelques jours après l’interview avec Akpom. « Il comprenait bien que l’Ajax voulait se débarrasser de son salaire élevé. Qu’il fallait un peu forcer la main. Plus trois millions. »

« Ce salaire n’est pas de sa faute, il a juste un bon agent », analyse Valentijn Driessen, avant que Verweij ne lui demande : « Pensez-vous qu’Akpom aurait marqué moins de buts cette saison que les attaquants de l’Ajax ? »

Akpom (30 ans) a disputé 68 matchs sous le maillot de l’Ajax, inscrivant au passage 23 buts. L’attaquant anglais a été recruté auprès de Middlesbrough en août 2023 pour douze millions d’euros.

