Verweij en sait plus sur la recherche par l’Ajax d’un remplaçant à Godts : « Cruijff répète en interne que... »

L’Ajax recherche activement un ailier gauche, mais ne veut pas payer trop cher, comme l’a indiqué Mike Verweij dans le podcast Kick-off du De Telegraaf. À Amsterdam, les noms de Noa Lang et Sami Ouassia circulent.

« Si Noa Lang doit vraiment coûter 25 millions, l’Ajax ne paiera vraiment pas cela », assure Verweij. Dans les médias turcs, des rumeurs circulent autour d’un montant d’achat de 15 millions d’euros.

Mais le suiveur du club pour De Telegraaf ne sait pas avec certitude si Noa Lang est bien le premier choix de Cruijff. « Ils ont beaucoup plus d’options. Lang, c’est un Néerlandais à l’étranger, mais ils trouvent aussi énormément de joueurs très intéressants aux Pays-Bas. »

« Ce qu’on entend, c’est que Cruijff n’a tout simplement pas l’intention de surpayer des joueurs. Ils trouvent Ouaissa, de NEC, très intéressant, mais pas au point de valoir 8 ou 10 millions. Feyenoord estime que si, mais n’a pas d’argent pour le moment. »

« Et il paraît que Cruijff répète en interne qu’en Espagne, il y a tout simplement de bien meilleurs joueurs pour beaucoup moins d’argent. J’espère donc qu’il finira par recruter un très bon ailier gauche et un très bon ailier droit, avec de la profondeur, de la vitesse et un peu de la capacité de Mika Godts à marquer et à délivrer des passes décisives. »

« Noa Lang, c’est du scouting depuis son canapé avec l’assiette sur les genoux. Il fera aussi la différence à l’Ajax, tout le monde sait ce qu’il peut faire, mais je ne sais pas si c’est le premier choix. »

« J’ai vu passer le nom de Danjuma et j’ai vu que les collègues de l’Eindhovens Dagblad avaient démenti un intérêt du PSV. J’ai aussi pris mes renseignements du côté de l’Ajax. À l’heure actuelle, et il ne faut jamais dire jamais, il n’en est absolument pas question. Souvent, quand deux clubs de ce genre sont cités, on a l’impression que le joueur est momentanément mis sur le marché par son agent », conclut le suiveur de l’Ajax.