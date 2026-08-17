Verweij en sait plus sur la recherche de l’Ajax pour remplacer Godts : « Cruijff affirme en interne que… »

L’Ajax recherche activement un ailier gauche, mais ne veut pas payer trop cher, comme l’a révélé Mike Verweij dans le podcast Kick-off du De Telegraaf. À Amsterdam, les noms de Noa Lang et Sami Ouassia circulent.

« Si Noa Lang doit vraiment coûter 25 millions, l’Ajax ne paiera vraiment pas cette somme », assure Verweij. Dans les médias turcs, des rumeurs évoquent un montant d’achat de 15 millions d’euros.

Mais le suiveur du club pour De Telegraaf ne sait pas avec certitude si Noa Lang est bien le premier choix de Cruijff. « Ils ont bien plus d’options. Lang, c’est un Néerlandais évoluant à l’étranger, mais ils trouvent aussi énormément de joueurs aux Pays-Bas très intéressants. »

« Ce qu’on entend, c’est que Cruijff n’a tout simplement pas l’intention de surpayer des joueurs. Ils trouvent Ouaissa de NEC très intéressant, mais pas au point de valoir 8 ou 10 millions. Feyenoord estime que si, mais n’a pas d’argent à l’heure actuelle. »

« Et il semblerait que Cruijff dise en interne qu’en Espagne, il y a tout simplement de bien meilleurs joueurs pour beaucoup moins d’argent. J’espère donc qu’au final, il recrutera un très bon ailier gauche et un très bon ailier droit, avec de la profondeur, de la vitesse et un peu de la capacité de Mika Godts à marquer et à délivrer des passes décisives. »

« Noa Lang, c’est du scouting depuis son canapé. Il apportera aussi à l’Ajax, tout le monde sait ce qu’il est capable de faire, mais je ne sais pas s’il est le premier choix. »

« J’ai vu passer le nom de Danjuma et j’ai vu que les collègues de l’Eindhovens Dagblad démentaient un intérêt du PSV. J’ai aussi pris des renseignements auprès de l’Ajax. À l’heure actuelle, et il ne faut jamais dire jamais, il n’en est absolument pas question. Souvent, quand deux clubs de ce type sont cités, on a l’impression que le joueur est mis sur le marché par son agent », conclut l’observateur de l’Ajax.