Vertonghen: "Je suis gratuit et beaucoup de clubs n'ont pas d'argent"

"Grâce" au coronavirus, Jan Vertonghen, en fin de contrat avec Tottenham, va avoir le choix au moment de quitter Tottenham.

En fin de bail chez les Spurs et annoncé partant, le défenseur central belge voit les points de chute se mutiplier grâce à son statut de joueur libre, donc gratuit.

L’UEFA définit les règles pour les qualifications européennes

L'article continue ci-dessous

"Le confinement a créé beaucoup d'incertitude sur le marché des transferts et, curieusement, il n'a eu qu'un effet positif sur l'intérêt qu'on me porte", a confié le joueur des Spurs à Play Sports Kot.

Plus d'équipes

"Bien sûr, je suis libre et beaucoup de clubs n'ont pas d'argent pour faire des transferts. Mais j'attends, car je veux vraiment signer pour le bon club, qui pourrait être de nouveau . De toute façon, il faut que ce soit un club avec beaucoup d'ambition, parce que j'en ai toujours. Je veux continuer au plus haut niveau pendant encore quelques années et de préférence en . Je veux vraiment jouer en Europe et j'aimerais apprendre une nouvelle langue."

Vertonghen a-t-il des destination de prédilection ? "L' et l' sont certainement des options. L'intérêt de ces pays est là, mais ce n'est pas comme si je pouvais déjà signer quelque part demain. Même les clubs préfèrent attendre et voir en ces temps incertains. Dries Mertens et Thomas Meunier sont dans la même situation et en profiteront probablement aussi", a-t-il analysé, évoquant ses compatriotes.