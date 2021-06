Vers une Ligue 1 à 18 clubs en 2023 ?

L'assemblée générale de la LFP devrait décider ce jeudi d'une réduction du nombre de clubs en Ligue 1 à partir de la saison 2023-2024.

Le débat va peut-être bientôt trouver un épilogue. Face aux difficultés économiques rencontrées depuis le début de la saison, la Ligue 1 devrait être réduite à dix-huit clubs dans deux ans seulement. Une réforme qui ne fait pas l'unanimité mais qui devrait être malgré tout validée par la majorité des présidents ce jeudi.

Une réforme souhaitée par Canal Plus alors même que la LFP doit négocier à nouveau les droits TV en vue de la saison prochaine et validée ce mercredi par le collège des clubs de Ligue 1, comme le rapporte L'Equipe. Il a également été tranché que ce changement interviendrait seulement dans deux ans et non pas dès la saison prochaine, alors que plusieurs votants étaient partagés sur le sujet.

Un collège de Ligue 2 se tient ce mercredi après-midi pour évoquer à son tour le sujet, qui sera tranché jeudi par l'assemblée générale. Devant la volonté des clubs de Ligue 1 de mener à bien cette réforme, cette dernière devrait également se prononcer en faveur et acter le changement pour la saison 2023-2024.

Reste à savoir comment se fera cette transition. L'option privilégiée serait de procéder à deux montées et pas moins de quatre descentes à l'issue de la saison 2022-2023. Deux autres options seraient également sur la table : trois descente, une seule montée et un barrage ou encore la mise en place d'une saison de transition à dix-neuf clubs permettant de lisser quelque peu le processus pour les clubs.

Ce jeudi, l'assemblée générale de la LFP sera donc particulièrement attendue, puisqu'elle devra également trancher la question de la répartition des droits TV pour les prochaines saisons, après le fiasco de Mediapro. Canal Plus avait récupéré la totalité des droits pour la fin de saison, mais souhaite n'avoir que les deux principales affiches du championnat à partir de la saison prochaine.

Aux dernières nouvelles, Bein Sports pourrait faire son retour dans la course et se positionner également, alors que le groupe qatari récupère déjà une partie de la Ligue des champions et de la Ligue Europa (en complément de Canal, déjà) à partir du mois de spetembre.