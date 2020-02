Vers un retour de Muller et Hummels en sélection allemande ?

Joachim Low, le sélectionneur de la Mannschaft, a entrouvert une porte à un come-back du duo Mats Hummels et Thomas Muller au sein de son groupe.

Et si au bout d’un an de mise à l’écart, Thomas Muller et Mats Hummels effectuaient leur grand come-back en équipe nationale allemande ? Ce qui paraissait fortement hypothétique est désormais une vraie possibilité. Et c’est Joachim Low lui-même qui l’a affirmé, en assurant qu’il n’excluait rien pour ce duo.

"Mats Hummels et Thomas Müller, comme Jerome Boateng, sont des joueurs d'une qualité exceptionnelle et ont beaucoup donné pour l' ", a souligné Löw dans une interview à Bild am Sonntag. "Je sais que je pourrais compter sur eux comme éventuels recours si nous avions des problèmes peu de temps avant le Championnat d'Europe", a ajouté le technicien de 59 ans, tout en soulignant qu’il était "maintenant trop tôt de répondre à des questions qui ne se posent pas encore".

Low influencé par Rummenigge ?

Cette déclaration de Low intervient une semaine après la sortie de Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern. Ce dernier avait fortement milité pour que Thomas Muller, actuellement en pleine bourre avec la formation munichoise, puisse retrouver la sélection de son pays. Est-ce ce qui a pesé dans la réflexion du sélectionneur allemand ?

À noter que les prochaines sorties des quadruples champions du monde sont prévues en mars. Ils affronteront l’ et l’ en amical. Deux belles affiches et auxquelles Hummels et Muller ne devraient normalement pas être conviés. À moins que…