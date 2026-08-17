Les clubs d'Al-Nassr et d'Al-Riyadh sont parvenus à un accord prévoyant le transfert de leur match très attendu en Saudi Pro League du stade de la Cité sportive Prince Faisal ben Fahd vers l'« Al-Awwal Park ».

Selon le journal saoudien Arriyadiyah, la rencontre prévue vendredi prochain, dans le cadre de la deuxième journée de la Saudi Pro League, est désormais suspendue à l'approbation de la Ligue saoudienne de football professionnel, après que la direction d'Al-Nassr a déposé une demande officielle pour disputer le match sur son terrain, à la suite d'un accord avec le club d'Al-Riyadh.

Le journal a ajouté que l'approbation du transfert du match n'affectera pas le statut d'équipe recevante, Al-Riyadh restant le club hôte et percevant les recettes de la rencontre, après déduction des coûts d'exploitation et d'entretien.

Al-Nassr est en tête du classement de la Saudi Pro League avec 3 points au terme de la première journée, devançant à la différence de buts Al-Hilal, Al-Ettifaq, Al-Qadsiah, Neom, Al-Hazm et Al-Ahli.

Avant d'affronter Al-Riyadh, Al-Nassr se prépare à passer un nouveau test lorsqu'il rencontrera Al-Diriyah mardi soir dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

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