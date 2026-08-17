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Vers un déménagement du match entre Al-Nassr et Al-Riyadh en championnat saoudien

Al Riyadh vs Al Nasr FC
Al Riyadh
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Al Diriyah vs Al Nasr FC
Al Diriyah
King Cup
Arabie saoudite

Les clubs d'Al-Nassr et d'Al-Riyadh sont parvenus à un accord prévoyant le transfert de leur match très attendu en Saudi Pro League du stade de la Cité sportive Prince Faisal ben Fahd vers l'« Al-Awwal Park ».

Selon le journal saoudien Arriyadiyah, la rencontre prévue vendredi prochain, dans le cadre de la deuxième journée de la Saudi Pro League, est désormais suspendue à l'approbation de la Ligue saoudienne de football professionnel, après que la direction d'Al-Nassr a déposé une demande officielle pour disputer le match sur son terrain, à la suite d'un accord avec le club d'Al-Riyadh.

Le journal a ajouté que l'approbation du transfert du match n'affectera pas le statut d'équipe recevante, Al-Riyadh restant le club hôte et percevant les recettes de la rencontre, après déduction des coûts d'exploitation et d'entretien.

Al-Nassr est en tête du classement de la Saudi Pro League avec 3 points au terme de la première journée, devançant à la différence de buts Al-Hilal, Al-Ettifaq, Al-Qadsiah, Neom, Al-Hazm et Al-Ahli.

Avant d'affronter Al-Riyadh, Al-Nassr se prépare à passer un nouveau test lorsqu'il rencontrera Al-Diriyah mardi soir dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

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