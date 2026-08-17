Vers un changement de lieu pour le match entre Al-Nassr et Al-Riyadh en championnat saoudien

Les clubs d'Al-Nassr et d'Al-Riyadh sont parvenus à un accord prévoyant le transfert de leur match tant attendu en Roshn Saudi League du stade de la cité sportive Prince Faisal bin Fahd vers le stade « Al-Awwal Park ».

Selonle journal saoudien Arriyadiyah, le match prévu vendredi prochain, dans le cadre de la deuxième journée de la Roshn League, est désormais suspendu à l'accord de la Ligue saoudienne de football professionnel, après que la direction d'Al-Nassr a déposé une demande officielle pour disputer la rencontre sur son terrain, à la suite de l'accord conclu avec le club d'Al-Riyadh.

Le journal ajoute que l'approbation du transfert du match n'affectera pas le statut d'hôte, Al-Riyadh restant le club recevant et percevant les recettes de la rencontre, après déduction des coûts d'exploitation et d'entretien.

Al-Nassr occupe la tête du classement de la Roshn Saudi League avec 3 points au terme de la première journée, devançant à la différence de buts Al-Hilal, Al-Ettifaq, Al-Qadisiyah, Neom, Al-Hazem et Al-Ahli.

Avant d'affronter Al-Riyadh, Al-Nassr se prépare à passer un nouveau test, lorsqu'il rencontrera Al-Diriyah mardi soir dans le cadre des 32es de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

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