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Vers un changement de lieu pour le match entre Al-Nassr et Al-Riyadh en championnat saoudien

Al Riyadh vs Al Nasr FC
Al Riyadh
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Al Diriyah vs Al Nasr FC
Al Diriyah
King Cup
Arabie saoudite

En attente de l'approbation de la Ligue

Les clubs d'Al-Nassr et d'Al-Riyadh sont parvenus à un accord prévoyant le transfert de leur match tant attendu en Roshn Saudi League du stade de la cité sportive Prince Faisal bin Fahd vers le stade « Al-Awwal Park ».

Selonle journal saoudien Arriyadiyah, le match prévu vendredi prochain, dans le cadre de la deuxième journée de la Roshn League, est désormais suspendu à l'accord de la Ligue saoudienne de football professionnel, après que la direction d'Al-Nassr a déposé une demande officielle pour disputer la rencontre sur son terrain, à la suite de l'accord conclu avec le club d'Al-Riyadh.

Le journal ajoute que l'approbation du transfert du match n'affectera pas le statut d'hôte, Al-Riyadh restant le club recevant et percevant les recettes de la rencontre, après déduction des coûts d'exploitation et d'entretien.

Al-Nassr occupe la tête du classement de la Roshn Saudi League avec 3 points au terme de la première journée, devançant à la différence de buts Al-Hilal, Al-Ettifaq, Al-Qadisiyah, Neom, Al-Hazem et Al-Ahli.

Avant d'affronter Al-Riyadh, Al-Nassr se prépare à passer un nouveau test, lorsqu'il rencontrera Al-Diriyah mardi soir dans le cadre des 32es de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

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