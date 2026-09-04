Le club d'Al Hilal a écrit une nouvelle page de son histoire en Roshn Saudi League, sur la route vers le trône de son rival traditionnel Al Ahli, après sa victoire face à son voisin Al Shabab.

Al Hilal s'est imposé face à Al Shabab sur le score de 2-0, lors du match qui les a opposés ce vendredi au SHG Arena, dans le cadre de la cinquième journée de la Roshn League.

Selon le réseau de statistiques « Opta », Al Hilal a réalisé grâce à cette victoire la plus longue série sans défaite de son histoire en Roshn Saudi League, soit 47 matches consécutifs.

Cette série a débuté en novembre 2024, avec une victoire face à ce même Al Shabab sur le score de 2-1, sur la pelouse de ce dernier également, le club enregistrant durant cette période 35 victoires et 12 nuls.

« Al Zaeem » a ainsi dépassé la série qu'il avait réalisée entre mai 2023 et novembre 2024, lorsqu'il n'avait connu aucune défaite sur 46 matches consécutifs, enregistrant durant cette période 42 victoires et 4 nuls.

Al Hilal se retrouve à seulement 4 matches d'égaler le record historique d'Al Ahli, détenteur de la plus longue série sans défaite de l'histoire du championnat saoudien, qui s'était étendue sur 51 matches entre janvier 2014 et février 2016.

Les quatre prochains matches d'Al Hilal en Roshn League seront face à Neom, Al Taawoun, Al Ittihad et Al Riyadh, tandis que le cinquième match, celui qui pourrait lui permettre de détenir seul le record, sera face à Al Hazm.

À noter qu'Al Hilal n'a connu aucune défaite en Roshn Saudi League depuis l'arrivée de l'entraîneur italien Simone Inzaghi avant le début de la saison dernière, l'ayant dirigé sur 39 matches, dont 30 victoires contre 9 nuls.