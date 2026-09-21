Deux ans après l'incident qui a secoué le stade Ramón Sánchez-Pizjuán, un supporter du Séville FC comparaîtra enfin devant la justice ce mardi, s'exposant à une possible peine de prison après avoir transformé un match de football en un procès raciste public visant la star du Real Madrid, Vinicius Junior.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », le supporter mis en cause encourt une peine pouvant aller jusqu'à un an et neuf mois de prison, peine requise par le parquet espagnol pour « atteinte à l'intégrité morale ».

Les faits remontent au match entre le Séville FC et le Real Madrid en 2023, dont le procès devait s'ouvrir en avril dernier avant d'être reporté à ce mardi.

D'après l'acte d'accusation, l'incident s'est produit entre la 83e et la 86e minute de la rencontre, alors que l'accusé était assis à sa place dans la tribune nord, tout près de la pelouse.

C'est là qu'il s'est approché à plusieurs reprises de Vinicius et l'a accablé d'une pluie d'insultes racistes, « avec un mépris manifeste pour la couleur de sa peau noire », selon la description de l'accusation.

Les détails de l'insulte documentée contre le supporter

Le parquet ne s'est pas contenté de qualifier l'incident d'insulte générale ; il a précisément défini la nature du délit commis, lequel a généré chez le joueur brésilien des sentiments « de frustration, de honte et d'humiliation, portant ainsi atteinte à sa dignité ».

L'acte d'accusation a révélé que les gestes racistes ont notamment consisté à : imiter les mouvements des primates, « les singes », crier de façon répétée le mot « singe » et pousser des cris « ah, ah, ah, ah » reproduisant les cris de l'animal, des actes captés clairement par les caméras de télévision, ce qui a rendu l'affaire documentée par une preuve irréfutable.

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Une démarche officielle : le Séville FC désavoue son supporter

La Ligue espagnole de football, « la Liga », partie plaignante dans cette affaire, avait immédiatement réagi après le match en déposant une plainte officielle relative à l'incident auprès du Comité de compétition de la Fédération royale espagnole de football et du Comité de lutte contre la violence.

De son côté, le Séville FC n'est pas resté les bras croisés. Le club andalou a immédiatement identifié le supporter, l'a expulsé du stade sur le moment même et l'a soumis à ses règlements disciplinaires internes, une démarche décisive pour le traduire en justice.

Aujourd'hui, après deux ans d'attente, vient l'heure des comptes, dans un procès qui pourrait constituer un précédent judiciaire fort dans la guerre que mène le football espagnol contre le fléau du racisme dans les stades.