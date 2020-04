Verratti : "Si vous jouez pour l'argent vous allez en Chine, pas au PSG"

Gagner sur la scène européenne avec le club de la capitale signifierait "cinq fois plus" qu'ailleurs, selon le milieu de terrain italien.

Marco Verratti insiste sur le fait que ses coéquipiers du ne sont pas intéressés par l'argent lorsqu'ils rejoignent le club, tout en exprimant son rêve de remporter la avec l'équipe française. Le PSG a dépensé des centaines de millions pour constituer une équipe d'élite depuis que la Investment Authority a pris le contrôle de l'équipe en 2011. Cette injection de fonds a vu des stars comme Kylian Mbappe et Neymar affluer au Parc des Princes et a également permis au PSG de remporter six des sept derniers titres de , bien que le succès en Europe reste insaisissable.

Mais Verratti rejette la suggestion selon laquelle l'équipe du PSG n'est là qu'en raison des salaires et des primes offertes : "Au début et même maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui me disent: "Allez, parle au président, je veux venir jouer là-bas", a déclaré l'international italien, qui a rejoint le club dès l'arrivée des nouveaux investisseurs en 2012, dans une interview avec l'ancienne défenseure du PSG féminin, Laure Boulleau.

"Au PSG, quand on perd un match, il y a beaucoup de pessimisme"

"Le PSG est devenu l'une des sept ou huit meilleures équipes du monde. C'est pourquoi il y a tant de joueurs, dont certains que je ne connais pas, qui veulent jouer pour le PSG. Certains disent que nous jouons au PSG pour l'argent mais ce n'est pas le cas. Si un joueur joue pour de l'argent, il ira en . Quand un joueur choisit de jouer pour le PSG, il choisit également un projet qui pourrait un jour gagner la Ligue des champions. Dans cette ville, cela signifiera cinq fois plus que de le gagner dans un autre club", a ajouté l'Italien.

En mars, le PSG a finalement surmonté l'obstacle des huitièmes de finale de la Ligue des champions en ayant réussi à battre le , après une défaite lors du match aller, quelques jours avant l'arrêt de la saison en raison de l'épidémie de coronavirus. Le milieu de terrain a révélé que lors de cette manche passionnante, le PSG devait surmonter non seulement la dangereuse opposition mais aussi ses propres doutes.

"C'est assez difficile au PSG car quand on perd un match, il y a beaucoup de pessimisme. C'est vrai qu'en championnat on a l'habitude de gagner, on a beaucoup gagné depuis sept ans. On a gagné tous les trophées possibles en et c'est pourquoi il y a toujours beaucoup d'espoir en Ligue des champions. Mais la Ligue des Champions est toujours une compétition très difficile et vous devez garder votre niveau de confiance parce que vous affrontez les joueurs les plus forts, les équipes les plus fortes d'Europe, surtout lorsque vous atteignez les quartiers où ils sont tous là", a conclu Marco Verratti.