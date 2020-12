Vermaelen : "Quand Eden Hazard reviendra, vous verrez le meilleur de lui"

Anciens coéquipiers en sélection, le défenseur belge estime que la meilleure version d'Hazard au Real Madrid est pour bientôt.

Recruté pour une somme record durant l’été 2019 par le , Eden Hazard éprouve toutes les difficultés du monde à retrouver le niveau qui était le sien pendant sept saisons à . Depuis son arrivée en , l’ailier belge n’a pas été épargné par les blessures que ce soit à la cheville ou à la cuisse.

Lors de sa première saison avec les Merengue, il n’a commencé que quatorze rencontres et on ne peut pas vraiment dire qu’il a pesé dans le parcours des Madrilènes pour aller décrocher le titre de champion d’Espagne, au nez et à la barbe du .

Revenu avec quelques kilos en trop lors de la préparation estivale du Real Madrid, Eden Hazard n’a pas arrangé son cas avec une blessure musculaire qui l’a tenu éloigné des terrains lors des sept premières journées de championnat. Et alors qu’il avait retrouvé le chemin des filets contre à la fin octobre pour son retour, le Belge a eu le malheur de contracté le Covid-19, le freinant dans sa reprise et le privant du rassemblement avec les Diables Rouges.

Après s’être parfaitement remis du virus, le Real Madrid et Zinedine Zidane pensaient enfin avoir retrouvé le vrai Hazard. Ses performances contre l’ et montraient que l’ancien Lillois retrouvait du rythme et des sensations.

Huitième blessure depuis son arrivée au Real

Seulement, Hazard a fait une nouvelle rechute pour sa troisième titularisation de suite contre Alavés, fin novembre. Une situation qui commence à exaspérer le club madrilène et les fans du club. Son ancien coéquipier en sélection, Thomas Vermaelen, est venu à son secours.

"Premièrement, tout le monde dit très vite qu'il est sujet aux blessures et à ce genre de chose. Je pense qu'il a pris un coup sur la cheville et ce n'est pas de sa faute. Ça doit être une blessure musculaire. Je pense que ce n'est pas trop grave", a-t-il déclaré à Goal.

Vermaelen, actuellement au pour la campagne de l'AFC Champions League avec son club japonais Vissel Kobe, a déclaré que le joueur de 29 ans est un joueur de classe mondiale et qu'il montrera son meilleur aux couleurs du Real Madrid le plus tôt possible.

"Pour moi personnellement, c'est un joueur de classe mondiale, j’ai joué contre lui en . Il reviendra. Il est très positif. Quand il reviendra et commencera à jouer, vous verrez le meilleur de lui. Je ne suis pas inquiet pour lui. Il reviendra "