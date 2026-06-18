Selon plusieurs sources médiatiques, la polémique concernant Salem Al-Dossari, le capitaine de l’équipe nationale saoudienne, est désormais close. Des rumeurs laissaient entendre que sa baisse de performance lors de la rencontre face à l’Uruguay était due à des problèmes familiaux.

Selon ces rumeurs, le capitaine aurait abordé la rencontre d’ouverture des « Verts » à la Coupe du monde 2026 sous le coup d’une forte pression psychologique, un proche ayant subi une intervention chirurgicale juste avant la rencontre, ce qui aurait altéré sa concentration et, par conséquent, son niveau de jeu.

La chaîne Al-Arabiya a toutefois formellement démenti ces allégations, assurant que la rumeur selon laquelle un proche du capitaine aurait subi une intervention chirurgicale avant la rencontre avec l’Uruguay était infondée.

Ce démenti met fin aux spéculations qui ont circulé sur les réseaux sociaux et certaines plateformes médiatiques après la rencontre, notamment au regard de la prestation du capitaine saoudien lors du match.

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Al-Dossari a joué l’intégralité de la rencontre, conclue sur le score de 1-1, mais son niveau de jeu a suscité des critiques parmi les supporters saoudiens. Nombreux sont ceux qui estiment qu’il n’a pas été à la hauteur de son potentiel, que ce soit dans ses dribbles ou ses percées offensives, deux armes habituellement redoutables.

L’entraîneur grec Georgios Donis a également été critiqué pour avoir laissé son capitaine sur la pelouse jusqu’au coup de sifflet final, malgré une baisse manifeste de son niveau physique et technique durant de longues phases de la rencontre.Les rumeurs d’ordre familial ayant été dissipées, le débat se recentre désormais sur les aspects techniques et physiques de la performance du capitaine des Verts, que le monde sportif saoudien espère voir rebondir lors des prochaines rencontres du championnat.