Vérité ou mensonge ? La Commission des arbitres met fin à la polémique suscitée par les allégations de Tony et Weissle

La Commission des arbitres de la Fédération saoudienne de football a mis fin à la polémique née du contentieux entre l’attaquant anglais Ivan Toney, son entraîneur allemand Matthias Jaissle et l’arbitre de la rencontre Al-Ahli-Al-Fayha, conclue sur le score de 1-1 dans le cadre de la Saudi Pro League.

La polémique a éclaté après que l’arbitre de la rencontre Al-Ahli Jeddah-Al-Fayha a refusé d’accorder deux penalties en faveur d’Al-Raqi, dont l’un dans les dernières minutes, bien qu’il ait consulté la vidéo.

Ce contentieux a poussé les deux hommes à réagir avec véhémence après la rencontre, affirmant que « l’arbitre assistant a demandé aux joueurs d’Al-Ahli d’oublier le championnat et de se concentrer sur l’Asie ».

Lire les détails... Tony : « Les critères ont changé à un moment décisif... et l'arbitre nous a demandé de nous concentrer sur l'Asie ! »

Lire les détails... Yaisle : « Le match a été volé à Al-Ahli... et l'arbitre nous a demandé d'oublier le championnat ! »

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, la Commission a analysé les enregistrements audio des échanges entre l’arbitre et les joueurs.

Elle a précisé que « la Commission n’a trouvé aucun élément permettant d’incriminer le quatrième arbitre, Abdulrahman Al-Sultan, et que les déclarations de l’entraîneur et du joueur sont infondées ».

Ce match nul laisse l’Ahlî à 66 points, en troisième position, et complique ses chances de titre : il pointe désormais à deux longueurs d’Al-Hilal et à quatre d’Al-Nasr.