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La légende du football italien Luca Toni a de nouveau exprimé ses doutes au sujet de Nick Woltemade, l’attaquant de la Juventus Turin.

« Pas vraiment », a répondu Toni dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, lorsqu’on lui a demandé si l’international allemand le convainquait. « À la Juve, il faudrait soit recruter un buteur de tout premier plan, soit faire confiance à un Italien. »

Le champion du monde 2006, devenu une légende au Bayern Munich entre 2007 et 2010, a aussi un candidat en tête qu’il préférerait voir à la pointe de l’attaque de la Juventus à la place de Woltemade : « Je miserais toujours sur Scamacca (Gianluca, attaquant international italien de l’Atalanta Bergame, NDLR). Quand on regarde les résultats, je ne pense pas que Scamacca ferait moins bien que Woltemade. »

L’Allemand de 24 ans a été prêté à la Juve par Newcastle United l’été dernier, moyennant une indemnité de prêt de 3,6 millions d’euros. Jusqu’à présent, Woltemade n’a convaincu sous les couleurs du club italien qu’en Ligue Europa, où il a déjà inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en quatre apparitions. En Serie A, en revanche, l’ancien joueur de Brême et de Stuttgart n’a toujours été impliqué dans aucun but après huit matches. Dans les médias italiens, il a donc déjà essuyé de nombreuses critiques depuis son arrivée, il y a un peu plus de deux mois.

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Fin septembre, Toni avait déjà fait savoir, également auprès de la Gazzetta, le peu d’estime qu’il avait pour Woltemade. « Il ne m’enthousiasme pas, parce qu’il ne semble pas particulièrement tueur devant le but, alors que cela devrait être la qualité première d’un avant-centre », avait déclaré l’homme de 49 ans, qui avait lui-même disputé 15 matches (deux buts) avec la Juventus entre janvier 2011 et janvier 2012.

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Dans les aspects du jeu attendus d’un attaquant moderne qui participe à la construction, Woltemade est certes « bon, parce qu’il possède les qualités et la technique nécessaires. Mais je préfère un attaquant qui manque peut-être une passe ou deux, mais qui, dans la surface, met au fond tout ce qui lui arrive dans les pieds », a ajouté Toni.

Getty Images

Après ses débuts difficiles à la Juve, qui ne disposerait pas d’option d’achat, Woltemade n’a pas été convoqué par le sélectionneur allemand Jürgen Klopp pour les prochains matches de Ligue des nations en Serbie et contre les Pays-Bas. Un nouveau revers pour le longiligne attaquant, même si Klopp l’encourage.

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« Honnêtement, Nick traverse plutôt une bonne période en ce moment à la Juve. Beaucoup de choses reviennent, mais il ne vit pas une période facile depuis son transfert. Et à la Juve, où son transfert était en principe un choix très judicieux (autre championnat, meilleur temps), tout ne se passe pas bien non plus », a expliqué Klopp pour justifier l’absence actuelle du joueur, qui compte 14 sélections. Woltemade est « sur la bonne voie. Il lui manque un peu cette capacité à être véritablement dangereux devant le but. Il participe à la construction et à la continuité du jeu. La porte n’est donc évidemment pas fermée. Cela a été une décision difficile pour nous, mais parfois, la forme du moment prime sur tout le reste », a ajouté Klopp.