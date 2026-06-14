Verbruggen est prêt et jouera ; Koeman surprend en révélant son deuxième gardien

Bart Verbruggen sera bien dans les cages de l’équipe nationale néerlandaise dimanche, pour le premier match de la Coupe du monde contre le Japon. Le sélectionneur Ronald Koeman l’a confirmé samedi, lors de la conférence de presse tenue à l’AT&T Stadium de Dallas : le gardien s’est suffisamment remis de sa blessure à la hanche pour être prêt au coup d’envoi.

Cette semaine, des incertitudes subsistaient quant à sa disponibilité. Le gardien de 23 ans, qui évolue à Brighton & Hove Albion, s’était blessé à la hanche lundi lors du match amical contre l’Ouzbékistan (2-1), laissant planer le doute sur sa participation à l’ouverture de la Coupe du monde.

Koeman a dissipé les doutes en affirmant : « Bart est apte à garder les buts. Il s’est entraîné normalement hier et aujourd’hui. »

Le gardien a travaillé d’arrache-pied ces derniers jours avec un kinésithérapeute et a réintégré le groupe vendredi, confirmant son retour à la compétition.

Koeman a par ailleurs confirmé que l’ensemble du groupe est opérationnel pour la rencontre de Dallas, qui se tiendra dans le plus grand stade de cette Coupe du monde.

Concernant la hiérarchie derrière lui, Koeman a confirmé que Mark Flekken sera le deuxième gardien des Oranje durant la compétition.

« Mark Flekken est le deuxième gardien », a confirmé Koeman. Le portier du Bayer Leverkusen devance ainsi Robin Roefs, de Sunderland.

La décision surprend, car Roefs avait été aligné en priorité lors de la rencontre amicale contre l’Algérie (défaite 0-1). Après cette sortie, l’analyste de la NOS Pierre van Hooijdonk le donnait même favori pour le poste, mais les faits en décident autrement.

Flekken avait déjà pris le relais en début de semaine, lors de la blessure de Verbruggen contre l’Ouzbékistan, tandis que Roefs disputait quelques minutes face à l’Algérie, concédant l’unique but de la rencontre, inscrit par Anis Hadj Moussa.

Le premier match des Oranje face au Japon est programmé dimanche au AT&T Stadium de Dallas, avec un coup d’envoi à 22h, heure néerlandaise.