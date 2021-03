Vente de l'OM, mercato, supporters, Eyraud/Longoria : les confidences de McCourt

Frank McCourt, le propriétaire de l'OM, s'est confié à RMC Sport et a fait le point sur de nombreux sujets.

Présent en France pour remettre de l'ordre dans le club avec le changement de direction (Pablo Longoria a succédé à Jacques-Henri Eyraud à la présidence du club), Frank McCourt en a profité pour accorder une interview à nos confrères de RMC Sport. Et le président a réaffirmé son attachement à l'OM et reste ambitieux.

Va-t-il vendre l'OM ? « Le club n'est pas à vendre, et ne le sera pas. Je vous le répète. J'ai parlé à La Provence, et j'ai dit que le club n'était pas à vendre. Ça a été publié, écrit noir sur blanc, mais un magazine dit qu'ils ont un scoop sur la vente : mais c'est faux ! Ça c'est agaçant, ce n'est pas correct. Ce n'est pas juste pour les supporters. Une de nos responsabilités c'est de dire la vérité. Les rumeurs continueront, mais je continuerai à les nier. »

Est-il là pour longtemps à l'OM ? « Mon intention, c'est en effet que le club soit détenu par la famille. La famille Dreyfus a encore une petite part. C'est quelque chose que Margarita voulait pour sa famille, mais la grande majorité est détenue par ma famille, au nom de mes enfants et de mes petits-enfants. (La transmission) Ce serait tout à fait formidable que ça se passe comme ça, ce serait bon pour le club d'avoir cette régularité, cette histoire, c'est mon objectif. »

Pourquoi a-t-il nommé Pablo Longoria à la présidence de l'OM ? : « Je pense que j'ai prouvé qu'il ne s'agit pas seulement d'argent, on a mis beaucoup plus d'argent que ce à quoi on s'était engagé. Pablo a beaucoup d'expérience dans le milieu du football, il est très impressionnant en dépit de son jeune âge. Ce qu'il doit faire, c'est bâtir le plan nécessaire et me dire ce dont il a besoin, je vais continuer à appuyer nos ambitions. Je suis impatient de voir ce que ça va donner, il faut lui laisser le temps de prendre ses marques. »

Ses ambitions avec l'OM : « On veut gagner des titres avec l'OM. Mais cela prend du temps, c'est un défi compliqué. J'ai rencontré le maire, on partage le même objectif, comme les supporters, celui de remporter la Ligue des champions, c'est ce que je veux. […] L'ambition est claire : l'OM doit être compétitif tous les ans. On doit être régulièrement dans le top 3 et qualifié dans les compétitions européennes. Et une fois qu'on sera réguliers, on pourra se propulser vers la prochaine phase, celle de gagner la Ligue des champions. Je n'ai pas de baguette magique. Il va falloir investir, et garder en ligne de mire notre objectif. Ça va demander beaucoup d'efforts. Le sport est toujours imprévisible. Mais on est bien armés. »

Des socios à l'OM comme au Barça et au Real Madrid ? : « Je ne sais pas si c'est la bonne manière de donner voix au chapitre aux supporters, mais on réfléchit à la manière dont ils pourraient participer à la prise de décision. Le cœur, l'âme, d'un club, ce sont les supporters. Je l'avais compris avant d'acheter l'OM. Mais c'est encore plus évident depuis 2016. Il n'y aucun autre club où les supporters ont une si grande part dans la réussite du club. »

Des relations pacifiées avec les supporters : « Après avoir parlé avec les groupes, je voulais que les mises en demeure soient retirées, pour partir sur bonne note. Je veux un dialogue constructif. On pourra bientôt ouvrir un nouveau chapitre. J'étais ravi qu'ils aient condamné les violences qui avaient eu lieu. Il faut un point du vue uni. Pour que l'équipe soit bonne, il faut que les joueurs soient dans les meilleures conditions : stabilité, calme, que tout le monde tire dans le même sens. J'avais envie de calmer les choses, et de rencontrer les supporters, les employés, les joueurs, les journalistes. Pour que mes intentions et mes ambitions soient claires. »

Sur le nouveau rôle de Jacques-Henri Eyraud : « La décision de le mettre au conseil de surveillance, c'est ma décision, et une bonne. Ce conseil n'a aucune responsabilité opérationnelle. Pablo s'occupe des aspects opérationnels au quotidien. Jacques-Henri Eyraud peut représenter l'OM auprès de la Ligue, mais il ne travaillera pas sur les aspects opérationnels au quotidien. »