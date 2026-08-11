Le match entre le Real Madrid et le Deportivo La Corogne, comptant pour la quatre-vingt-unième édition de la Coupe Teresa Herrera, au stade de Riazor demain mercredi soir, est confronté à une crise potentielle.

Selon le journal « Mundo Deportivo », l'union des supporters du Deportivo La Corogne, ainsi que d'autres associations de supporters, ont appelé les fans de l'équipe à ne pas assister au match de la Coupe Teresa demain au stade de Riazor.

Cette mesure a été adoptée par les associations de supporters du Deportivo La Corogne en signe de protestation contre les conditions imposées par le club aux détenteurs d'abonnements dans la tribune « Marathon inférieure », qu'ils jugent « discriminatoires » et « offensantes ».

Les associations ont indiqué dans leur communiqué que l'objectif est de contraindre le conseil d'administration à trouver une solution, celui-ci étant « de plus en plus déconnecté de l'essence du club et de ses supporters ».

Les organisateurs de la protestation ont demandé le soutien de l'ensemble de la base de supporters du Deportivo pour faire pression sur le club et, à cette fin, ils demandent aux membres de ne pas non plus « abandonner » leurs places car, s'agissant d'un match amical, celui-ci n'est pas comptabilisé dans le « nombre minimal de matchs obligatoires » que le Deportivo exigera à partir de cette saison pour le renouvellement de l'abonnement.

Les associations ont déclaré : « Nous encourageons tous les supporters du Deportivo à poursuivre les protestations et à ne pas reculer, pour défendre un modèle de club juste et respectueux. Laissons Riazor refléter ce qu'il a toujours été, et non une simple vitrine commerciale dénuée d'âme. »