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Serie A - Journée 13 27 nov. 2026 - 14:45 Stadio Pierluigi Penzo

Vendredi 27 novembre, le stade Pierluigi Penzo de Venise accueille Venezia-Bologne, match de la 13e journée de Serie A. Cette rencontre ouvre la journée.

Venezia sort d’une soirée difficile à l’Allianz Stadium. L’équipe de Davide Nicola s’est inclinée 4-0 face à la Juventus, après une première période sans but et une seconde au cours de laquelle sa défense a cédé.

Bologne arrive dans un autre état d’esprit. Les hommes de Raffaele Palladino ont fait match nul 1-1 à Udine, mais avaient remporté leurs quatre rencontres précédentes, dont une victoire 4-2 sur le terrain de l’AC Milan.

Pour Venezia, le classement est préoccupant. Le club occupe la 20e place et n’a gagné qu’un seul de ses cinq derniers matches, 2-1 contre l’Udinese.

Bologne occupe une position plus confortable, la neuvième. Sa défense concède des occasions, mais son attaque marque régulièrement.

Les deux équipes doivent composer avec plusieurs blessés. Voici où voir le match, à quelle heure il se joue et ce qu’il faut attendre des compositions.

Nouvelles des équipes

Le Venezia de Nicola doit se passer de six joueurs : Bartol Franjic, Andrea Adorante, Pasquale Mazzocchi, Marin Sverko, Thierry Correia et Toma Basic sont tous indisponibles sur blessure. Le onze probable comprend Stankovic dans le but, une défense composée de Juan Jesus, Moreno et Halhal, ainsi qu’un duo d’attaque formé par Adams et Lauberbach. Le Bologne de Palladino est privé d’Emil Holm, Juan Miranda, Oussama El Azzouzi, Torbjoern Lysaker Heggem et Jay Enem. Dans le onze probable de Bologne, Skorupski devrait garder le but, avec Ferguson et Pobega au milieu, et Orsolini, Bernardeschi et Odgaard devant. Aucun joueur n’est signalé comme suspendu dans les deux équipes. D’autres informations seront disponibles à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

Venezia compte une victoire et quatre défaites sur ses cinq derniers matches de Serie A. Son dernier résultat est une défaite 4-0 face à la Juventus le 22 novembre, tandis que son unique succès est le 2-1 contre l’Udinese du 6 novembre. Entre-temps, l’équipe s’est inclinée 1-0 contre Côme et le Genoa, puis 2-0 contre l’Inter. Au total, Venezia a marqué 2 buts et en a encaissé 9. Bologne affiche un bilan inverse, avec quatre victoires et un match nul. Sa dernière rencontre est le nul 1-1 contre l’Udinese du 22 novembre, précédé d’un succès 4-2 sur le terrain de l’AC Milan. En cinq matches, Bologne a marqué 11 buts et en a encaissé 5, avec un match sans encaisser de but lors de sa victoire 2-0 à Cagliari.

Confrontations directes

La dernière confrontation remonte au 29 mars 2025, lorsque Bologne s’était imposé 1-0 à Venise en Serie A. Sur les cinq rencontres mentionnées, le bilan est équilibré : deux victoires de chaque côté et un match nul, le 1-1 de février 2002. Bologne a inscrit 8 buts contre 6 pour Venezia. La victoire 4-3 de Venezia en mai 2022 est le match le plus prolifique de cette série.

Classement

En Serie A, Venezia occupe la 20e place du classement, tandis que Bologne est neuvième.