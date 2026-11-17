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Le VfB Stuttgart a laissé partir Chema Andres le dernier jour du mercato. Une décision qui ferait l’objet de critiques en interne.

Le départ de Chema Andres lors du dernier mercato estival susciterait l’incompréhension au VfB Stuttgart.

Selon un article de Bild, certains membres du club ne comprendraient pas pourquoi le milieu de terrain espagnol a été cédé juste avant la clôture du mercato.

Cette incompréhension s’explique par le manque de joueurs auquel le club souabe est confronté cette saison dans l’entrejeu. Grischa Prömel est certes arrivé libre de la TSG Hoffenheim à Stuttgart, mais le joueur de 31 ans n’a pas encore répondu aux fortes attentes placées en lui.

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Outre Angelo Stiller, titulaire indiscutable qui, pour ne rien arranger, est actuellement absent en raison d’une blessure aux adducteurs, deux autres joueurs ont donc évolué devant la défense : l’ancien capitaine Atakan Karazor et le jeune Yanik Spalt. Point positif : ce dernier s’en est étonnamment bien sorti et devrait être récompensé à l’avenir par davantage de temps de jeu de la part de l’entraîneur Sebastian Hoeneß.

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Quelle indemnité de transfert Brighton & Hove Albion a-t-il versée pour Chema Andres ?

Après avoir été le plus souvent titulaire avec le VfB la saison dernière et disputé 39 matches toutes compétitions confondues (quatre buts, deux passes décisives), Chema a été recruté par Brighton & Hove Albion le dernier jour du mercato, en septembre.

Le joueur de 21 ans a rejoint la Premier League pour une indemnité de transfert d’un peu plus de 20 millions d’euros. Stuttgart a toutefois dû en reverser environ la moitié à l’ancien club de Chema, le Real Madrid, en raison d’une clause sur la revente.

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Chema s’est parfaitement intégré à Brighton et y brille aux côtés de l’ancien joueur du Borussia Dortmund Pascal Groß dans un double pivot . Avec les Seagulls, entraînés par Fabian Hürzeler, ancien entraîneur de Bundesliga, il occupe actuellement la deuxième place du classement de Premier League.