Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traduit par

« Vendez United et cassez-vous chez vous ! » : les supporters de Manchester United adressent un message cinglant aux Glazers et à INEOS alors que les manifestations s’intensifient à Old Trafford

Suivez GOAL sur Google

L’atmosphère à Old Trafford a atteint un point de rupture dimanche, lorsque les supporters de Manchester United ont dirigé leur colère contre les propriétaires du club lors d’un match catastrophique face à Aston Villa. Des milliers d’entre eux ont participé à une protestation aussi visuelle que sonore, réclamant un changement complet à la tête du club alors que la crise sportive de l’équipe s’aggravait. Cette nouvelle vague de contestation souligne le fossé grandissant entre les supporters présents au stade et les dirigeants responsables de la trajectoire actuelle du club.

Publicité

Une atmosphère toxique s’empare du Stretford End

Le Théâtre des rêves avait des airs de cauchemar pour la direction de Manchester United, alors que les supporters intensifiaient leur mobilisation contre la famille Glazer et la direction sportive menée par INEOS. Avant même le coup d’envoi, les tribunes étaient couvertes de ballons verts et jaunes, une référence délibérée aux couleurs d’origine du club, à l’époque de Newton Heath, et un symbole de longue date de l’opposition à la direction actuelle. Cette protestation visuelle s’accompagnait de chants de contestation incessants qui résonnaient dans tout le stade, rappelant avec force la profonde frustration des supporters face à des années de gestion qu’ils jugent défaillante.

Un message particulièrement direct, visant les récents projets du club concernant ses infrastructures, a pris la forme d’une immense nouvelle banderole déployée au cœur de la tribune des supporters mancuniens. Le texte était sans équivoque : « Nous ne voulons pas d’un nouveau stade, nous voulons de nouveaux propriétaires ». Ce sentiment traduit la conviction grandissante des supporters les plus fervents que les changements esthétiques apportés au stade passent après la nécessité fondamentale d’une direction qui donne la priorité à l’excellence sportive. Au fil du match, l’hostilité exprimée dans les chants n’a fait que croître. Le Stretford End a fait entendre son mécontentement dans tout Old Trafford aux cris de « Vendez United et cassez-vous chez vous ».

L’équipe de Carrick s’effondre dans le tumulte

Si les protestations ont dominé les discussions avant le match, la réalité du terrain a été tout aussi sombre pour l’entraîneur Michael Carrick. Les failles défensives de United ont été exposées presque immédiatement : Aston Villa a ouvert le score dans les soixante premières secondes. Alysson Edward a profité d’un moment d’inattention pour marquer, laissant l’équipe à domicile sonnée et ses supporters stupéfaits. Ce début de cauchemar s’est aggravé quelques minutes plus tard lorsque les visiteurs ont doublé la mise, pliant de fait la rencontre avant même que de nombreux supporters aient pris place dans les tribunes.

Le deuxième coup est arrivé à la quatrième minute : Nicolas Jackson ne s’est pas fait prier pour pousser le ballon au fond des filets, plaçant United devant une tâche immense. La facilité avec laquelle Villa a traversé la défense mancunienne constituait un constat accablant pour le dispositif tactique actuel et le moral des joueurs. Après deux buts encaissés en un clin d’œil, le plan élaboré par Carrick et son staff semblait s’être désintégré. Le silence qui a brièvement suivi le deuxième but a vite laissé place à de nouveaux chants contre les propriétaires, la patience des supporters envers l’ensemble de la structure du club ayant atteint ses limites. La contestation ne s’est atténuée qu’avec le penalty transformé par Bruno Fernandes à la 15e minute, qui a relancé United dans le match.

Publicité
Publicité

La menace de la relégation devient réalité

Les conséquences de cette dernière défaite au classement sont véritablement alarmantes pour un club de la stature de Manchester United. Après les résultats du week-end, notamment les victoires de Sunderland et de Nottingham Forest, Manchester United a chuté à la 19e place de Premier League. Avec seulement sept points pris lors de ses dix premières rencontres, la menace d’une véritable lutte pour le maintien n’est plus une exagération, mais une réalité mathématique. Le manque de solidité défensive reste la principale préoccupation : l’équipe n’a toujours pas réussi à garder sa cage inviolée en compétition nationale cette saison.

Prochains matchs
AVL

AVL

Premier League

21 nov. 2026

SUN

SUN

LIV

LIV

Premier League

22 nov. 2026

MUN

MUN

Malgré le talent individuel de joueurs comme Bruno Fernandes, qui reste en tête du championnat pour les occasions créées, le collectif demeure désuni. La rupture entre les dirigeants et le terrain a créé un vide à la tête du club, que remplit actuellement la colère venue des tribunes.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

Voir le profil de l'auteur