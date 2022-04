De vendeur de chaussures à la Ligue 1, l'incroyable ascension de Florian Sotoca

Avec 5 buts et 2 passes décisives en 30 matches, Florian Sotoca est l'un des artisans de la belle saison du RC Lens. Mais l'attaquant, âgé de 31 ans, n'a découvert le monde pro que sur le tard, après avoir longtemps évolué dans les divisions inférieures et même occupé le métier de vendeur de chaussures.

Un parcours atypique qu'il a raconté à nos confrères du Parisien avant le match entre le PSG et le RC Lens (samedi, 21h00) : « A Narbonne, mon petit club naviguait alors entre le CFA 2 et la DH. J'avais besoin d'un boulot afin de gagner ma vie et de ne plus dépendre financièrement de mes parents. Mon oncle venait d'ouvrir sa société. Il m'a demandé de l'accompagner. Ça a duré un an. Dans la journée, on vendait des chaussures à des particuliers et, le soir, j'allais m'entraîner. Il n'est pas toujours facile de conjuguer les deux. J'ai dû m'accrocher. Ça a été une étape importante de ma vie d'être ainsi immergé, très jeune, dans la vie active. J'ai pu me confronter au monde du travail. Mentalement, cette expérience m'a profité et m'a endurci. J'en ai fait une force. »

« J'ai connu toutes les divisions, de la DHR à l'élite. Je suis fier d'être issu de ce beau monde amateur et de représenter le foot d'en bas. J'ai un œil différent des jeunes passés par les centres de formation et préparés à devenir professionnels. J'ai une autre approche. Je sais combien il est difficile d'être en bas de l'échelle. Après, le football reste le football. Sur le terrain, la passion est identique », ajoute-t-il.

Et à la veille de défier des stars comme Messi, Neymar ou Mbappé, le joueur du RC Lens garde les pieds sur terre et rêve même d'un exploit au Parc des princes : « On est un peu dans l'irrationnel. Je suis passé pro à 24 ans. Jamais, en 2017 (il évoluait alors à Grenoble, en CFA, n.d.l.r.), je n'aurais songé être opposé à de tels joueurs. Je l'accueille comme un honneur. Le football français mesure sa chance de compter de tels talents dans son championnat. Ils valorisent la Ligue 1. […] Mais une fois le coup d'envoi donné, ce samedi, on sera onze contre onze. On va tout faire pour ramener un résultat du Parc. On va rester nous-mêmes avec notre état d'esprit. On verra bien où ça nous amène en fin de saison ».