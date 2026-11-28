Comment suivre Velez Sarsfield contre Independiente avec un VPN

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Choisissez un VPN fiable . Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site du diffuseur sportif détenteur des droits ou ouvrez son application officielle de streaming.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Avant-match

Velez Sarsfield reçoit Independiente en Liga Profesional. Le lieu et l’heure du coup d’envoi n’ont pas encore été confirmés.

Dirigé par Guillermo Barros Schelotto, Velez reste sur une série de résultats contrastés. L’équipe a battu Gimnasia Mendoza 1-0 et écrasé Central Cordoba de Santiago 5-0 à l’extérieur, avant de faire match nul 2-2 contre San Lorenzo et de s’incliner 2-0 face à Union.

Son dernier match, conclu sur le score de 2-2 contre Belgrano, a été comptabilisé comme une victoire. Velez occupe la troisième place dans les deux classements du groupe A cette saison.

Independiente, dirigé par Jadson Viera, arrive avec une meilleure dynamique. L’équipe s’est imposée 2-1 sur le terrain d’Argentinos Juniors le 21 novembre et avait battu Deportivo Riestra 2-1 lors de sa précédente sortie.

Ces résultats faisaient suite à un nul 1-1 contre Defensa y Justicia et à une défaite 1-0 face à Boca Juniors. Independiente est cinquième du groupe A de l’Apertura et sixième du groupe A du Clausura.

Velez a pris l’avantage lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, remportée 1-0 le 3 août en Liga Profesional.

Voici ce que l’on sait pour suivre la rencontre, ainsi que les chiffres à connaître.

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