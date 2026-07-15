L'ambiance s'est enflammée avant la demi-finale très attendue de la Coupe du monde 2026 entre l'Argentine et l'Angleterre, après que la vice-présidente argentine, Victoria Villarruel, a tenu des propos virulents à l'encontre de la Grande-Bretagne, qualifiant les Anglais d'« envahisseurs » et de « pirates violents », en rappelant le contentieux sur les îles Malouines (Falkland) à quelques heures du coup d’envoi.

Ce mercredi soir, le stade d’Atlanta accueillera le choc très attendu entre les deux équipes, dans un match aux implications historiques qui dépassent le cadre du terrain, en raison du conflit persistant entre l’Argentine et la Grande-Bretagne concernant la souveraineté sur les îles Falkland, que Buenos Aires appelle les « Malvinas ».

Sur son compte « X », elle a publié un message sans équivoque : « Nous allons affronter les pirates qui ont usurpé notre terre. Ce n’est pas simplement un match de plus, et je ne serai ni diplomate ni froide : affronter les Anglais signifie toujours plus que du football. »

Elle a ajouté : « Ce sont les Malvinas, Diego Maradona, la dernière Coupe du monde de Lionel Messi, et l’occasion de mettre un terme aux envahisseurs. Allez l’Argentine, car nous continuerons à revendiquer ce qui nous appartient jusqu’à notre dernier souffle. »

Ces propos s’inscrivent dans le contentieux historique sur les îles Malouines, qui a donné lieu à un conflit armé en 1982 et, plus récemment, à un référendum en 2013 où les habitants ont massivement choisi de rester un territoire britannique.

Scaloni refuse de mélanger sport et politique

De son côté, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a tenu à séparer le match de toute dimension politique, estimant qu’il serait « illogique » de mêler sport et conflits historiques.

En conférence de presse, il a martelé : « C’est un match de football, et je ne peux pas le confondre avec des événements qui se sont produits il y a de nombreuses années, par respect pour tout ce qui s’est passé à l’époque. »

Il a ajouté : « Ce fut une période triste de notre histoire, et nous ne pouvons pas faire grand-chose pour la changer. Mélanger la politique et le football serait de la folie ; nous condamnons bien sûr la guerre. »

Il a poursuivi : « Il est normal que les gens se souviennent de l’histoire et de ce qui s’est passé, mais il faut faire la distinction entre les deux. Oui, nous nous souvenons des Argentins qui ont perdu la vie pendant la guerre, mais il ne faut pas confondre cela avec un match de football. »

Il a conclu en rappelant que les joueurs actuels n’ont aucun lien avec les événements d’il y a plusieurs décennies : « Quel rapport y a-t-il entre les joueurs d’aujourd’hui et ce qui s’est passé il y a des dizaines d’années ? Nous devons garder ces choses séparées. »