L'Allemand Jens Wissing, directeur technique de l'équipe d'Al-Ittihad, a exprimé son sentiment de frustration, en raison du match nul concédé par « les Tigres » face à Abha en Roshn Saudi League.

Al-Ittihad a fait match nul 1-1 chez son hôte Abha, lors de la rencontre qui les a opposés aujourd'hui vendredi, au stade de la cité sportive Prince Sultan bin Abdulaziz, lors de la douzième journée de la Roshn Saudi League.

Wissing a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match, propos rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Nous ressentons une grande frustration, nous étions venus pour gagner, mais nous n'étions pas dans un bon jour, et nous n'avons pas montré le tranchant offensif requis. »

Il a précisé : « La chance ne nous a pas souri, nous avons créé beaucoup d'occasions, mais nous n'avons pas réussi à les exploiter et à les transformer en buts. »

Il a ajouté : « Nous avons laissé des espaces à l'adversaire, nous lui avons permis de créer des occasions, et Abha a réussi à inscrire un joli but. »

Il a poursuivi : « Nous n'avons pas montré notre personnalité habituelle, et face au bloc défensif de l'adversaire, le match exigeait d'exploiter les occasions disponibles. »

Il a conclu : « Il est vrai qu'Abha est lanterne rouge du classement, mais l'équipe a livré un excellent match, elle a fait preuve d'une grande organisation défensive, et c'est une équipe qui sait très bien comment rivaliser avec ses adversaires. »

À noter que ce match nul n'est que le troisième réalisé par Abha lors de la saison en cours de la Roshn Saudi League, contre 8 défaites, sans avoir remporté la moindre victoire, ce qui le maintient en bas du classement avec seulement 3 points.

De son côté, Al-Ittihad a trébuché pour la quatrième fois cette saison, soit une défaite et 3 matchs nuls, portant son total à 24 points, grâce auxquels il occupe la quatrième place au classement.