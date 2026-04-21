Veerman, conseillé par un champion d'Europe, envisage de quitter le PSV pour rejoindre un championnat de premier plan

Joey Veerman devrait quitter le PSV à l’issue de la saison. Si la Premier League est évoquée pour le milieu de terrain volendamais, Arnold Mühren estime qu’il s’épanouirait davantage dans un autre grand championnat européen.

« Je pense qu’il devrait aller en Italie », conseille l’ancien milieu de terrain d’Ajax, d’Ipswich Town et de Manchester United, entre autres, dans une interview accordée à Voetbal International. « Beaucoup de Néerlandais y réussissent, ce football lui convient. »

Même s’il reconnaît la valeur de la Premier League, où il a brillé sous les couleurs d’Ipswich Town et de Manchester United, il assure que, dans un championnat comme la Serie A, « il pourra s’exprimer pleinement et son style de jeu sera apprécié ». Il admet toutefois que l’intérêt de Brentford, déjà bien pourvu au milieu de terrain, n’est pas anodin.

« Je pense qu’il doit rejoindre un club qui ne se trouve pas en bas du classement, mais où il pourra s’épanouir », répète l’ancien joueur, lui aussi originaire de Volendam, qui sait que le FC Vitoria s’est manifesté en janvier. « C’est un grand club, mais j’aimerais voir Joey évoluer dans un grand championnat. La Serie A, par exemple. La Juventus, l’Inter, la Roma, ce genre d’équipes. »

Il évoque aussi le parcours de Marten de Roon à l’Atalanta. « C’est devenu un grand joueur là-bas, non ? Ce serait une belle expérience pour Joey, je suis sûr qu’il en a envie. Il est au sommet de son art, il a acquis une solide expérience aux Pays-Bas, il brille actuellement et vient de devenir champion. »

« Et je ne dis pas ça parce qu’il est originaire de Volendam, hein ? Ça m’importe peu. Je regarde les qualités et Joey les a », conclut le champion d’Europe 1988. Sous contrat avec le PSV jusqu’en juin 2028, Veerman est estimé à 27 millions d’euros par Transfermarkt.