



En Saudi Pro League, presque toutes les conversations tournent actuellement autour d’une question : quand Cristiano Ronaldo atteindra-t-il son grand objectif, la barre des 1 000 buts en carrière ? Lors de la dernière victoire d’Al-Nassr contre Al-Faisaly (3-1), vendredi, le joueur de 41 ans s’en est officiellement rapproché. Sur un centre précis de son compatriote Joao Felix, tiré sur coup franc, Ronaldo s’est élevé plus haut que tout le monde et a envoyé le ballon au fond des filets à la 49e minute, portant provisoirement le score à 2-0.

Juste après le but, CR7 a effectué sa célébration caractéristique, le « Siu », avant de se laisser fêter par ses coéquipiers.

Mais Ronaldo est-il vraiment le buteur ? Le doute est permis. Même après avoir revu plusieurs fois l’action, également diffusée par la ligue saoudienne sur les réseaux sociaux, impossible de déterminer avec certitude si la tête de Ronaldo a touché le ballon. Et même si c’est le cas, c’est le défenseur Andrei Girotto qui semble avoir donné au ballon l’impulsion décisive.

Mais jugez plutôt :





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Contrairement à la ligue, Opta, l’un des principaux fournisseurs de statistiques, a considéré cette action comme un but contre son camp du défenseur. De nombreux supporters sur les réseaux sociaux ont également estimé que ce n’était pas Ronaldo, mais Girotto, qui avait inscrit ce qui aurait été le 982e but en carrière du Portugais. Mais Ronaldo figure comme buteur sur la feuille de match : le but lui est donc officiellement attribué.

Des turbulences en dehors du terrain

Le débat autour de son 982e but intervient dans une période déjà mouvementée de la carrière de Ronaldo. Pendant la trêve internationale, le capitaine a quitté la sélection portugaise après avoir été relégué sur le banc et s’être disputé avec le sélectionneur Jorge Jesus. Ronaldo affirme que Jesus n’a pas respecté leurs accords. La réaction de la fédération portugaise, la FPF, a été rapide, mais étonnamment clémente. La superstar doit payer 255 euros pour avoir enfreint le règlement disciplinaire, une somme plutôt symbolique au regard de son salaire astronomique en Arabie saoudite.

Des critiques ont qualifié cette sanction de « ridicule », d’autant qu’elle s’accompagne d’une suspension de 30 jours qui tombe presque entièrement pendant une période sans matches internationaux. Ronaldo s’était auparavant excusé pour son comportement.



