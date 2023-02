Varane en mode Zidane ? Un ancien joueur de l'équipe de France l'espère de tout cœur

Un retour de Raphaël Varane en équipe de France est-il possible ? Pour Mikaël Silvestre, le précédent avec Zidane donne de l'espoir.

Titulaire indiscutable au sein de la défense française depuis nombreuses années, Raphaël Varane a surpris tout son monde en annonçant sa retraite internationale après la finale de la Coupe du monde 2022 perdue contre l'Argentine.

Silvestre espère voir Varane imiter Zidane et faire son retour chez les Bleus

« J'ai tout donné. Physiquement et psychologiquement. Mais le très très haut niveau, c'est une machine à laver. On joue tout le temps, on ne s'arrête jamais. On a des calendriers qui sont surchargés, on joue non-stop. Et en ce moment, j'ai l'impression un peu d'étouffer et que le joueur est en train de bouffer l'homme », avait confié le défenseur de Manchester United à nos confrères de Canal+.

Le choix de Raphaël Varane n'a pas laissé indifférent Mikaël Silvestre, ancien défenseur de Manchester United et de l'équipe de France, comme il l'a expliqué à Betting Expert : « J'ai été surpris par l'annonce de sa retraite internationale. Après, quand on prend le temps de l'analyser et voit qu'il a joué énormément de matches depuis le début de sa carrière et qu'il a commencé à jouer très jeune au RC Lens. Ainsi, je comprends et je respecte sa décision. »

Pour Mikaël Silvestre, la retraite internationale de Varane n'est peut-être pas définitive : « J'espère qu'il fera son retour en équipe de France dans quelques temps comme l'avait fait Zidane avant lui. Si Varane a besoin d'une pause sur le plan mental et physique, nous devons respecter cela. N'oubliez pas qu'il a failli ne pas jouer la Coupe du monde. »

Zidane avait en effet annoncé son retrait de l'équipe de France après l'Euro 2004 avant de revenir sur son choix un an plus tard puis d’emmener les Bleus en finale de la Coupe du monde 2006.

Silvestre pense que Mbappé doit devenir le capitaine des Bleus

Le départ de Varane pose aussi la question du capitanat de l'équipe de France. Le défenseur était en effet pressenti pour le devenir après l'annonce de la retraite internationale d'Hugo Lloris.

Pour Mikaël Silvestre, sans Lloris et sans Varane, le nouveau capitaine des Bleus est tout trouvé et il s'agit de Kylian Mbappé : « C'est le successeur naturel pour le capitanat. Il fait partie de l'équipe depuis un certain temps et il est champion du monde. Et il montre de plus en plus des qualités de leader. En plus d'être un phénomène, il est respecté dans le vestiaire donc je pense que confier le brassard de capitaine à Mbappé serait une bonne chose. »

L'annonce du prochain capitaine de l'équipe de France sera probablement dévoilée quelques jours avant le prochain match des Bleus, le vendredi 24 mars 2023, contre les Pays-Bas.